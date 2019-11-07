H&M откроет еще один магазин в Киеве

В ТРЦ Dream Town откроется четвертый магазин одежды H&M в Киеве. Уже подписан договор с руководством ТРЦ.

Отмечается, что магазин откроется на месте супермаркета Novus площадью около 3000 кв. м. Novus закроется после 19 ноября, подтвердили в пресс-службе супермаркета. Зато супермаркет «Сільпо» откроется в Dream Town I со стороны станции метро «Минская» и в Dream Town II со стороны станции метро «Героев Днепра».

Напомним, в Киеве 12 сентября открылся третий магазин H&M. Он расположен в ТРЦ River Mall.

Первый магазин H&M открылся в августе 2018 года в ТРЦ Lavina Mall в Киеве. Второй магазин, расположенный в ТРЦ Sky Mall, открылся в октябре 2018-го.

Магазины H&M вскоре будут сдавать одежду в аренду. Новая услуга в первое время станет доступной в одном магазине в Стокгольме.