По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (30,748 млн и 29,194 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (43 и 32), максимальный курс продажи доллара 24,70 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 24,55-24,56 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 76 активных заявок по доллару на сумму 60,942 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

24,7000 – 7 777

24,5500 – 10 000

24,5500 – 10 000

24,5300 – 20 000

24,5200 – 20 000

24,5100 – 25 000

24,5000 – 23 000

24,5000 – 20 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

24,5000 – 10 000

24,5200 – 7 000

24,5200 – 5 000

24,5200 – 25 000

24,5200 – 5 000

24,5200 – 20 000

24,5200 – 4 700

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 24,5455 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 24,4987 грн

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.