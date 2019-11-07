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По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (30,748 млн и 29,194 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (43 и 32), максимальный курс продажи доллара 24,70 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 24,55-24,56 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 76 активных заявок по доллару на сумму 60,942 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
24,7000 – 7 777
24,5500 – 10 000
24,5500 – 10 000
24,5300 – 20 000
24,5200 – 20 000
24,5100 – 25 000
24,5000 – 23 000
24,5000 – 20 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
24,5000 – 10 000
24,5200 – 7 000
24,5200 – 5 000
24,5200 – 25 000
24,5200 – 5 000
24,5200 – 20 000
24,5200 – 4 700
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 24,5455 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 24,4987 грн
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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