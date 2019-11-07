Google работает над "секретным проектом" по сбору медицинских данных

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Американская корпорация Google работает над “секретным проектом”, который позволит собирать информацию о состоянии здоровья миллионов человек.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Указано, что проект разрабатывается в сотрудничестве с некоммерческой компанией Ascension — второй по величине системе здравоохранения США. При этом изначально планируется получать информацию о здоровье миллионов американцев, проживающих в 21 штате.
Согласно данным источников газеты, проект уже начал работать год назад. Он получил кодовое название Project Nightingale (“Проект Соловей”).
Как отмечается, диагнозы, результаты лабораторных исследований, записи о госпитализации, полные истории болезней с именами и фамилиями пациентов, а также их даты рождений — такую информацию может собирать Google в рамках проекта.
Известно, что, по крайней мере, 150 сотрудников Google уже имеют доступ к большей части данных десятков миллионов пациентов. В самой компании сообщили, что проект соответствует федеральному закону о здравоохранении и предусматривает надежную защиту данных пациентов.
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