Электроэнергия подешевела на 14-20% по сравнению с августом — Герус

В Бурштынском энергоострове цена электроэнергии достигла исторического минимума с начала запуска новой модели рынка (на сутки вперед) – 1,35 грн за кВт-час. Это на 19 коп. или на 14% дешевле, чем было в начале августа.

Об этом сообщил председатель парламентского комитета по энергетике и ЖКХ Андрей Герус в FACEBOOK.

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По его словам, Бурштынский энергоостров – это Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская области, где живет 3 млн украинцев. Этот энергоостров отключен от объединенной энергетической системы Украины (ОЭС) и присоединен к европейской системе.

В ОЭС Украины цена составляет 1,26 грн за кВт-ч, что свидетельствует о снижении стоимости на 20% по сравнению с началом августа.

“Такие тенденции показывают, что на рынке действительно начинает работать конкуренция, факторы спроса и предложения. Не будем популистами, стоит честно признать, что сегодняшние цены являются достаточно низкими и с наступлением холодов, они, вероятно, немного вырастут. Но это нормально, это рынок, который работает в зависимости от спроса и предложения”, – отметил Герус.

Справка Finance.ua:

Тарифы на электроэнергию для населения:

Для населения, проживающего в жилых домах (в том числе в домах, оборудованных кухонными электроплитами):

за объем, потребленный до 100 кВт/ч электроэнергии в месяц – 0,90 грн за 1 кВт/ч;

за объем, потребленный свыше 100 кВт/ч электроэнергии в месяц – 1,68 грн за 1 кВт/час.

Для населения, проживающего в многоквартирных домах, не газифицированных природным газом и в которых отсутствуют системы централизованного теплоснабжения, тарифы отличаются, в зависимости от периода.

В период с 1 мая по 30 сентября:

за объем, потребленный до 100 кВт/ч электроэнергии в месяц – 0,90 грн за 1 кВт/ч;

за объем свыше 100 кВт/ч электроэнергии в месяц – 1,68 грн за 1 кВт/час.

В период с 1 октября по 30 апреля:

за объем до 3000 кВт/ч электроэнергии в месяц – 0,90 грн за 1 кВт/ч;