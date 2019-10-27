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Украинские аэропорты и порты могут передать в концессию

Украинские аэропорты и порты могут передать в концессию

Государство рассматривает возможность передачи в концессию украинских аэропортов и морских портов, что даст возможность привлечь для их развития средства бизнеса.

Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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“Действительно, рассматриваем возможность передачи в концессию украинских аэропортов и портов. Это даст возможность привлечь для их развития средства бизнеса. Как это может выглядеть? Например, государство строит взлетно-посадочную полосу, а бизнес строит терминал и другую инфраструктуру. Такая же логика и для портов, когда государство выполняет дноуглубительные работы, а терминалы и другую инфраструктуру, необходимую для перегрузки, – бизнес”, – отметил Гончарук.

По материалам УКРИНФОРМ
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