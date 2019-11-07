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Украинские промышленники ухудшили ожидания (инфографика)

Украинские промышленники ухудшили ожидания (инфографика)

Индикатор деловой уверенности в промышленности в IV квартале 2019 года снизился по сравнению со III кварталом года на 1,3 п.п. и составляет минус 5,6%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

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В перерабатывающей промышленности этот показатель снизился на 0,5 п.п. и составляет минус 5,1%.

По данным статистически ведомства, индикатор делового климата в промышленности повысился по сравнению с III кварталом на 0,2% и составил до 0,6%, в перерабатывающей промышленности этот индикатор не изменился по сравнению с предыдущим кварталом и составляет плюс 0,5%.

Индикатор деловой уверенности и индикатор делового климата рассчитаны в соответствии с Методикой расчета индикаторов деловых ожиданий в соответствии с требованиями расширенного Специального стандарта распространения данных Международного валютного фонда. Всего было опрошено 1492 предприятий.

По материалам РБК-Украина
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