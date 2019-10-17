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Спад промышленного производства в сентябре составил 1,3%

Спад промышленного производства в сентябре составил 1,3%

Спад промышленного производства в сентябре 2019 года, с учетом корректировки на эффект календарных дней, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 1,3%.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госстатистики.

“В сентябре текущего года против сентября 2018 года индекс промышленной продукции, скорректированный на эффект календарных дней, составил 98,7%”, – говорится в сообщении.

При этом без корректировки на эффект календарных дней спад в сентябре против аналогичного периода прошлого года составил 0,1%.

Также отмечается, что промышленное производство в январе-сентябре 2019 года осталось на уровне аналогичного периода прошлого года.

По статистическим данным, производство в добывающей промышленности и разработке карьеров за девять месяцев выросло на 2,2%, перерабатывающей – уменьшилось на 0,6%, поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха – уменьшилось на 1,4% против аналогичного периода прошлого года.

Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

По материалам УНН
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