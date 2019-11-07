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С 11 ноября граждане Польши смогут ехать в США без виз

С 11 ноября граждане Польши смогут ехать в США без виз

Граждане Польши с 11 ноября смогут путешествовать в США до 90 дней, не оформляя визу. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на посла США в Польше Джорджетт Мосбахер.

«Госпожа посол сообщила мне, что сегодня в Вашингтоне будет официально объявлено: Польша принята в безвизовую программу. Безвизовые поездки в США на период до 90 дней с туристической и бизнес-целью будут возможны с 11 ноября, то есть через несколько дней», – заявил президент Польши Анджей Дуда.

Он выразил благодарность президенту США, который еще год назад пообещал Дуде присоединить Польшу к безвизовой программе.

Безвизовый режим между Польшей и США будет символическим, поскольку 11 ноября – День независимости Польши.

На интернет-странице посольства США в Польше размещена подробная инструкция о том, как граждане Польши смогут воспользоваться безвизовым режимом.

Согласно миграционному законодательству США, безвизовый режим предоставляется в случае, если количество отказов в выдаче виз гражданам этой страны не превысит 3%.

По материалам УКРИНФОРМ
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