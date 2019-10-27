0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 90 0

Glovo запустился в Польше, приобретя местную платформу за 35 млн евро

Glovo запустился в Польше, приобретя местную платформу за 35 млн евро

Испанский стартап доставки, привлекший недавно инвестиции серии D в размере 150 млн евро, продолжает расширять свою экспансию в Европе.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Glovo начал работу в Польше после поглощения местной платформы PizzaPortal. Несмотря на стремительный рост в европейском регионе, компания Glovo планирует открыть в Варшаве второй технологическо-инженерный хаб.

Поскольку сервис Glovo активно масштабируется по всему миру, компания стремится вывести свои технологические мощности на новый уровень. Назначив на позицию VP of Engineering Мустафу Сезгина, компания намерена создать сильную инженерную команду и открыть первый в своей истории технологический хаб за пределами Барселоны, а именно в Варшаве.

Справка Finance.ua:

  • Glovo – это сервис доставки чего угодно, поскольку позволяет приобрести и доставить любой предмет или продукт в пределах города. Сервис Glovo уже работает в 202 городах в 26 странах на трех континентах: в Европе, Африке, Центральной и Южной Америке.
  • В Украине сервис Glovo начал работу в октябре 2018 года и уже представлен в 11 городах: Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, Львове, Запорожье, Виннице, Полтаве, Николаеве, Чернигове, Херсоне и Черкассах.
  • Зарплата курьера Glovo, по опросу Rabota.ua, составляет $200-250 в неделю: работник получает 17 грн/заказ и 5,50 грн/километр.
  • В Украине средний чек 10 евро. В Европе при прогнозах в 6 евро средний чек также 10 евро.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.