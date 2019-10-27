Glovo запустился в Польше, приобретя местную платформу за 35 млн евро

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Испанский стартап доставки, привлекший недавно инвестиции серии D в размере 150 млн евро, продолжает расширять свою экспансию в Европе.
Об этом говорится в пресс-релизе компании.
Glovo начал работу в Польше после поглощения местной платформы PizzaPortal. Несмотря на стремительный рост в европейском регионе, компания Glovo планирует открыть в Варшаве второй технологическо-инженерный хаб.
Поскольку сервис Glovo активно масштабируется по всему миру, компания стремится вывести свои технологические мощности на новый уровень. Назначив на позицию VP of Engineering Мустафу Сезгина, компания намерена создать сильную инженерную команду и открыть первый в своей истории технологический хаб за пределами Барселоны, а именно в Варшаве.
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