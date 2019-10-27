Киевлянам сообщили, когда откроют метро на Виноградарь

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Метро на столичный Виноградарь планируют достроить до конца 2021 года.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
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“Сегодня здесь мы услышали, что работы продолжаются по графику и до конца 2021 года станции метро на Виноградарь будут открыты”, – сказал мэр Киева.
Стоимость строительства обойдется бюджету столицы почти в 6 млрд гривен. Сейчас на строительство метро на Виноградарь уже выделено более двух с половиной миллиардов гривен.
“Работы продолжаются активно, уже сделаны подпорные стенки на глубину 25 метров. Строительство метро для нас является приоритетом. В частности, речь идет о продлении Сырецко-Печерской линии метрополитена и строительстве двух новых станций – «Мостицкая» и «Проспект правды». Участок, по нашим подсчетам, будет иметь пропускную способность в 34-36 тысяч пассажиров в час”, – отметил Виталий Кличко.
Сейчас строители уже завершили демонтажные работы там, где новый участок присоединяется к существующей линии метрополитена – за станцией «Сырец».
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