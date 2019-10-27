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Киевлянам сообщили, когда откроют метро на Виноградарь

Киевлянам сообщили, когда откроют метро на Виноградарь

Метро на столичный Виноградарь планируют достроить до конца 2021 года.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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“Сегодня здесь мы услышали, что работы продолжаются по графику и до конца 2021 года станции метро на Виноградарь будут открыты”, – сказал мэр Киева.

Стоимость строительства обойдется бюджету столицы почти в 6 млрд гривен. Сейчас на строительство метро на Виноградарь уже выделено более двух с половиной миллиардов гривен.

“Работы продолжаются активно, уже сделаны подпорные стенки на глубину 25 метров. Строительство метро для нас является приоритетом. В частности, речь идет о продлении Сырецко-Печерской линии метрополитена и строительстве двух новых станций – «Мостицкая» и «Проспект правды». Участок, по нашим подсчетам, будет иметь пропускную способность в 34-36 тысяч пассажиров в час”, – отметил Виталий Кличко.

Сейчас строители уже завершили демонтажные работы там, где новый участок присоединяется к существующей линии метрополитена – за станцией «Сырец».

По материалам Socportal
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