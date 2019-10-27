0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 555 0

Ryanair распродает 100 тысяч билетов от 10 евро

Ryanair распродает 100 тысяч билетов от 10 евро

Ryanair объявил распродажу 100 тысяч акционных билетов со скидкой до 30% на авиаперелеты по Европе.

Период – с ноября 2019 года по январь 2020-го.

Об этом сообщают на сайте компании.

Сроки предложений – до 6 ноября.

Лучшие кредитные карты для путешественников

Варианты бронирования на сайте Ryanair (период путешествий с ноября 2019 года по январь 2020-го):

  • Киев – София – 9,99 евро;
  • Вильнюс – Берлин – 19 евро;
  • Каунас – Милан – 10 евро;
  • Киев – Нюрнберг – 13 евро.
  • Киев – Братислава – 9,99 евро.

Цены указаны за перелет в одну сторону.

Багаж: в стоимость билета включена перевозка только 1 предмета ручной клади размером не более 40 на 25 на 20 см.

Справка Finance.ua:

  • В исследовании “Авиакомпании с самыми жесткими правилами провоза ручной клади в Украине”, о габаритах ручной клади авиакомпаний украинского рынка, Ryanair занимает такое место:
  • Wizz Air: максимальный объем вещи до 40х30х20 см и вес до 10 кг;
  • Ryanair: до 40х25х20 см без ограничения по весу.

Кстати, на Finance.ua работает сервис персонального подбора кредитов. Бесплатно проводим расчет и подбор кредитных предложений.

Выбрать себе кредит на путешествие

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.