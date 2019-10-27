Ryanair распродает 100 тысяч билетов от 10 евро

Ryanair объявил распродажу 100 тысяч акционных билетов со скидкой до 30% на авиаперелеты по Европе.

Период – с ноября 2019 года по январь 2020-го.

Об этом сообщают на сайте компании.

Сроки предложений – до 6 ноября.

Варианты бронирования на сайте Ryanair (период путешествий с ноября 2019 года по январь 2020-го):



Киев – София – 9,99 евро;

Вильнюс – Берлин – 19 евро;

Каунас – Милан – 10 евро;

Киев – Нюрнберг – 13 евро.

Киев – Братислава – 9,99 евро.

Цены указаны за перелет в одну сторону.

Багаж: в стоимость билета включена перевозка только 1 предмета ручной клади размером не более 40 на 25 на 20 см.

Справка Finance.ua:

В исследовании “Авиакомпании с самыми жесткими правилами провоза ручной клади в Украине”, о габаритах ручной клади авиакомпаний украинского рынка, Ryanair занимает такое место:

Wizz Air: максимальный объем вещи до 40х30х20 см и вес до 10 кг;

Ryanair: до 40х25х20 см без ограничения по весу.

Кстати, на Finance.ua работает сервис персонального подбора кредитов. Бесплатно проводим расчет и подбор кредитных предложений.