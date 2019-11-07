Что украинцы чаще всего отправляют в посылках

Что чаще всего отсылают украинцы в посылках. Как свидетельствуют данные OLX, чаще всего это электроника, одежда, товары для дома.

Об этом пишет портал OLX.

В 2019 году пользователи оформили уже более 1,1 млн. доставок. От отправителя к получателю посылки в среднем преодолели расстояние 381 км. Каждый день совершалось в среднем 4 050 сделок, 122 250 – ежемесячно.

Средний чек посылки – 1 000 грн.

Чаще всего украинцы пересылали электронику – 42%, или 460 000 отправок.

На втором месте – одежда и товары для красоты (234 000).

Третье место – товары для детей -14% случаев (150 600 раз).

Продукция для дома и сада – в 8% (83 000).

Запчасти для транспорта «путешествовали» в 5% случаев. Самый крупный чек именно в этой категории – 5 700 грн.

Справка Finance.ua:

11 октября в Киеве международная компания Menu Group запустила службу доставки Menu.ua.