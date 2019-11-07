Что украинцы чаще всего отправляют в посылках

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Что чаще всего отсылают украинцы в посылках. Как свидетельствуют данные OLX, чаще всего это электроника, одежда, товары для дома.
Об этом пишет портал OLX.
В 2019 году пользователи оформили уже более 1,1 млн. доставок. От отправителя к получателю посылки в среднем преодолели расстояние 381 км. Каждый день совершалось в среднем 4 050 сделок, 122 250 – ежемесячно.
Средний чек посылки – 1 000 грн.
Чаще всего украинцы пересылали электронику – 42%, или 460 000 отправок.
Запчасти для транспорта «путешествовали» в 5% случаев. Самый крупный чек именно в этой категории – 5 700 грн.
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