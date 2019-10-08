В Киеве запустилась служба доставки еды Menu.ua

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
11 октября в Киеве международная компания Menu Group запустила службу доставки Menu.ua.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Читайте также: Сколько зарабатывают курьеры Glovo и Uber Eats
Как заказать доставку?
Тарифы на доставку:
Оплатить заказ можно онлайн в приложении или наличными курьеру.
Время доставки:
Статус заказа можно будет отслеживать с помощью push-уведомлений: «Ресторан готовит заказ», «Курьер забрал заказ в ресторане», «Курьер уже в пути» и т.д.
Особенность сервиса:
В отличие от большинства служб доставки, которые на сегодня работают в Украине, в Menu.ua можно заказать доставку из нескольких ресторанов в одной корзине. Также круглосуточно работает служба поддержки Menu.ua.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине планируют освободить от налогообложения зарплату молодежи до 27 летВчера, 19:02 - 3381 21
Депутат от «Слуги народа» отозвал законопроект о налоге на обмен валютВчера, 18:36 - 1084 12
Второй этап пенсионной реформы: каждый украинец сам будет решать, сколько откладывать5 ч. назад - 1461 8
В Украине предлагают создать КриптодолинуВчера, 17:29 - 1238 8
Доплата за рождение: в Киевсовете готовят «детский» проект6 ч. назад - 674 5
ПриватБанк начал выдачу первых цветных карт (фото)Вчера, 15:29 - 4496 1
Сколько денег украинцы хранят на депозитах (инфографика)Вчера, 16:02 - 4137
С января в Украине изменится формула расчета цены газа для населенияВчера, 17:38 - 3552 1
В Украине планируют освободить от налогообложения зарплату молодежи до 27 летВчера, 19:02 - 3381 21
Аттестация сотрудников и увеличение отпуска: Что предлагает ЕБА для нового Трудового кодексаВчера, 17:03 - 3360
Aston Martin показал самую дорогую модель в своей истории (фото, видео)Позавчера, 12:10 - 704
Sony представила новый смартфон (фото)08.10.2019, 11:10 - 1369
Suzuki показала свой новый миниатюрный кроссовер (фото)05.10.2019, 12:10 - 1789
Маск официально представил космический корабль Starship30.09.2019, 11:10 - 1999
Huawei представила дешевые версии своих флагманских смартфонов27.09.2019, 12:10 - 1769