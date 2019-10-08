В Киеве запустилась служба доставки еды Menu.ua

11 октября в Киеве международная компания Menu Group запустила службу доставки Menu.ua.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Как заказать доставку?

скачать приложение для iOS или Android ,

выбрать ресторан, блюда,

пройти регистрацию,

после ввода адреса система покажет все доступные рестораны (в радиусе 7 км от клиента), а также время доставки и ее стоимость.

Тарифы на доставку:

доставка до 3 км – 30 грн,

от 3 до 5 км — 45 грн,

от 5 до 7 км — 60 грн.

Оплатить заказ можно онлайн в приложении или наличными курьеру.

Время доставки:

минимальное время доставки — до 35 минут,

максимальное – не больше 60 мин.

Статус заказа можно будет отслеживать с помощью push-уведомлений: «Ресторан готовит заказ», «Курьер забрал заказ в ресторане», «Курьер уже в пути» и т.д.

Особенность сервиса:

В отличие от большинства служб доставки, которые на сегодня работают в Украине, в Menu.ua можно заказать доставку из нескольких ресторанов в одной корзине. Также круглосуточно работает служба поддержки Menu.ua.

Справка Finance.ua:

В течение года сервис планируют запустить в Харькове, Днепре, Одессе и Львове.