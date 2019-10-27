40% жителей Украины не работает (инфографика)

За последние 3 года 31% украинцев оказывались в ситуации, когда более трех месяцев не имели работы или занимались ее поиском.

Об этом сказано в опросе Research & Branding Group.

Кто чаще всего находился в ситуации безработицы – молодежь до 30 лет, сельские жители, а также жители западных и южных областей.

Сколько украинцев не работает – 40% жителей. По сравнению с началом в 2018 года доля работающих украинцев выросла на 7%.

Наибольшее количество работающих приходится на 40-летних и 30-летних.

Городское население работает больше. 83% имеют постоянную работу.

11% работает на 1 постоянной и 1 дополнительной работе. Работу больше ищут мужчины, чем женщины.

Подавляющее большинство украинцев (86%) в настоящее время не занимаются поиском работы, тогда как ищут работу 14% жителей страны.

Кто больше всего ищет работу – сельские жители, жители Юга и Запада Украины.

Справка Finance.ua:

Как свидетельствуют данные аналитики robota.ua., зарплатные ожидания украинцев растут.

В ІІІ квартале 2019 года в украинцев увеличилась средняя ожидаемая зарплата до 16 739 грн.

А в течение 2019 года заработная плата среднестатистического украинца выросла на 19,6% и в июле составила 9170 грн при запланированной на 2019 год в 10 971 грн.

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