40% жителей Украины не работает (инфографика)

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За последние 3 года 31% украинцев оказывались в ситуации, когда более трех месяцев не имели работы или занимались ее поиском.
Об этом сказано в опросе Research & Branding Group.
Кто чаще всего находился в ситуации безработицы – молодежь до 30 лет, сельские жители, а также жители западных и южных областей.
Сколько украинцев не работает – 40% жителей. По сравнению с началом в 2018 года доля работающих украинцев выросла на 7%.
Наибольшее количество работающих приходится на 40-летних и 30-летних.
Городское население работает больше. 83% имеют постоянную работу.
11% работает на 1 постоянной и 1 дополнительной работе. Работу больше ищут мужчины, чем женщины.
Подавляющее большинство украинцев (86%) в настоящее время не занимаются поиском работы, тогда как ищут работу 14% жителей страны.
Кто больше всего ищет работу – сельские жители, жители Юга и Запада Украины.
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