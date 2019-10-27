Зарплатные ожидания украинцев растут (инфографика)

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В ІІІ квартале 2019 года в украинцев увеличилась средняя ожидаемая зарплата до 16 739 грн.
Об этом свидетельствует аналитика robota.ua.
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Сравнительно с ІІ кварталом зарплатные ожидания в Украине выросли на 558 грн. Однако, как и во ІІ квартале, работодатели готовы платить намного меньше.
Соотношения средней предлагаемой и ожидаемой зарплаты в 2019 году выглядит так:
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