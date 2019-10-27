Зарплатные ожидания украинцев растут (инфографика)

В ІІІ квартале 2019 года в украинцев увеличилась средняя ожидаемая зарплата до 16 739 грн.

Об этом свидетельствует аналитика robota.ua .

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Сравнительно с ІІ кварталом зарплатные ожидания в Украине выросли на 558 грн. Однако, как и во ІІ квартале, работодатели готовы платить намного меньше.

Соотношения средней предлагаемой и ожидаемой зарплаты в 2019 году выглядит так:

І квартал – ожидание – 14 469 грн, предложение – 13 462 грн;

ІІ квартал – ожидание – 16 181 грн, предложение – 13 993 грн;

ІІІ квартал – ожидание – 16 739 грн, предложение – 14 257 грн.

Справка Finance.ua:

В течение 2019 года заработная плата среднестатистического украинца выросла на 19,6% и в июле составила 9170 грн при запланированной на 2019 год в 10 971 грн.