Кто получает больше всего работы осенью (инфографика)

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Осенью рынок труда активизировался, и больше всего работы предлагается в областях IT, маркетинга и продаж.
Об этом свидетельствуют исследования портала hh.ua.
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За ІІІ квартал работодатели все чаще предлагают вакансии – их количество увеличилось на 12% по сравнению со ІІ кварталом.
Популярные вакансии. Больше всего предложений работы для рабочего персонала, медийщиков и в сфере управления персоналом.
Больше всего резюме украинцы отправили на такие вакансии:
12% из тех, кто искал работу в III квартале, направляли поиски на вакансии для начала карьеры.
Зарплата. Работодатели повысили предложения заработной платы на 20%: во II квартале компании предлагали от 10 тыс. грн, а в III – от 12 тыс. грн.
Средняя зарплата. По данным исследования, средняя зарплата по территории Украины равнялась 10 537 грн. Наибольшую оплату за труд получали в Киеве – 15 694 грн, наименьшую – в Черновицкой обл. – 8017 грн.
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