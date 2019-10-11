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Кто получает больше всего работы осенью (инфографика)

Кто получает больше всего работы осенью (инфографика)

Осенью рынок труда активизировался, и больше всего работы предлагается в областях IT, маркетинга и продаж.

Об этом свидетельствуют исследования портала hh.ua.

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За ІІІ квартал работодатели все чаще предлагают вакансии – их количество увеличилось на 12% по сравнению со ІІ кварталом.

Популярные вакансии. Больше всего предложений работы для рабочего персонала, медийщиков и в сфере управления персоналом.

Больше всего резюме украинцы отправили на такие вакансии:

  • ІТ и телекоммуникации – 12%;
  • продажи – 10%;
  • маркетинг – 8%;
  • бухгалтерия и производство – по 6%

12% из тех, кто искал работу в III квартале, направляли поиски на вакансии для начала карьеры.

Зарплата. Работодатели повысили предложения заработной платы на 20%: во II квартале компании предлагали от 10 тыс. грн, а в III – от 12 тыс. грн.

Средняя зарплата. По данным исследования, средняя зарплата по территории Украины равнялась 10 537 грн. Наибольшую оплату за труд получали в Киеве – 15 694 грн, наименьшую – в Черновицкой обл. – 8017 грн.

Справка Finance.ua:
  • По данным Госстата, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в июне составила 10 783 грн, в июле – 10 971 грн, в августе – 10 537 грн.

  • Согласно опросу Research & Branding Group достаточный минимум средств для существования украинцев составляет 19 275 грн.
По материалам Finance.UA
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