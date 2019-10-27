ГФС разоблачила незаконную схему ввоза в Украину элитных авто

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Работники Главного управления внутренней безопасности ГФС ликвидировали незаконную схему ввоза на территорию Украины элитных легковых автомобилей иностранной регистрации без уплаты обязательных таможенных платежей с целью их продажи по запчастям.
Об этом сообщает Государственная фискальная служба Украины.
“В ходе проведения мероприятий по противодействию коррупции в таможенной сфере работниками Главного управления внутренней безопасности ГФС совместно с военной прокуратурой Западного региона Украины в рамках уголовного производства, внесенного в ЕРДР по материалам подразделения по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 369-2 УК Украины, пресечена деятельность незаконной схемы по ввозу на территорию Украины элитных легковых транспортных средств иностранной регистрации под видом легального временного ввоза без уплаты соответствующих таможенных платежей с целью их дальнейшей разборки и продажи по запчастям”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что во время проведения мероприятий установлена причастность к указанной схеме должностных лиц Львовской и Черновицкой таможни ГФС, которые, злоупотребляя служебным положением, вопреки интересам службы способствовали организатору и исполнителям в незаконном перемещении элитных автомобилей на таможенную территорию Украины, чем наносили значительный ущерб государственному бюджету в виде непоступления денежных средств в качестве уплаты обязательных таможенных платежей.
“В рамках документирования преступной деятельности 28 октября 2019 г. проведен ряд обысков и других следственных действий, в ходе которых к материалам уголовного производства изъяты: денежные средства в иностранной валюте, черновые записи с расчетами, компьютерная техника, документы по таможенному оформлению транспортных средств, свидетельства о регистрации транспортных средств на имя нерезидентов, бланки инвойсов и договоров купли-продажи автомобилей, акты выполненных работ, квитанции об уплате денежных средств, а также два транспортных средства, которые являются предметом совершения уголовного преступления”, – информируют в ГФС.
В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на полное, всестороннее расследование, сообщение виновным о подозрении и направление обвинительного акта в суд.
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