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В сентябре украинцы заплатили 5,7 млрд грн за коммуналку

В сентябре украинцы заплатили 5,7 млрд грн за коммуналку

В сентябре текущего года население в Украине заплатило 5,7 млрд грн за жилищно-коммунальные услуги.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

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По данным Госстата, в сентябре 2019 г. населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 5,7 млрд грн (116,8% начисленных за этот период сумм), за поставку электрической энергии – 3,0 млрд грн (105,8%).

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт/ч), на одного владельца лицевого счета в сентябре 2019 г. составили 714,8 грн.

По материалам УНН
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