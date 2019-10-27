В сентябре украинцы заплатили 5,7 млрд грн за коммуналку

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В сентябре текущего года население в Украине заплатило 5,7 млрд грн за жилищно-коммунальные услуги.
Об этом сообщила Государственная служба статистики.
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По данным Госстата, в сентябре 2019 г. населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 5,7 млрд грн (116,8% начисленных за этот период сумм), за поставку электрической энергии – 3,0 млрд грн (105,8%).
Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт/ч), на одного владельца лицевого счета в сентябре 2019 г. составили 714,8 грн.
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