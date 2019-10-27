В правительстве анонсировали строительство новых мостов в Запорожье, Кременчуге и Николаеве

Министерство инфраструктуры Украины договорилось с внешними кредиторами о финансировании строительства мостов через Днепр в Запорожье и Кременчуге. Также там планируют построить мост через Южный Буг в Николаеве.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает пресс-служба ведомства.

«Недавно мы начали сотрудничество с китайской компанией China Road and Bridge Corporation в проекте строительства автотранспортной магистрали через реку Днепр в городе Запорожье. Это магистраль длиной 9,1 километра, 26 искусственных сооружений, среди них 2 моста: через Днепр и Старый Днепр. Плановый объем инвестиций — 550 млн долларов», — сообщил Криклий.

Он также добавил, что кроме этого запланировано строительство моста в городе Кременчуг. Инвестиции в этот проект в Мининфраструктуры оценили в 350 миллионов долларов.

«Вместе с японским агентством JICA планируем строительство мостового перехода через реку Южный Буг в Николаеве», — добавил Криклий.