Uber Shuttle запустил новый маршрут в Киеве

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Микроавтобусы Uber Shuttle теперь будут возить пассажиров с Минского массива до Протасова Яра и наоборот.
Об этом свидетельствует информация на сайте компании.
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Этот маршрут стал десятым для сервиса вызова микроавтобусов.
Маршрут следует от Минского массива до Виноградаря, Куреневки, Дорогожичей, Шевченковского района, Лукьяновки и центра города – площади Победы и бульвара Шевченко. После этого следует по Большой Васильковской, улицам Физкультуры и Ивана Федорова до улицы Нововокзальной.
График: заказать место в Uber Shuttle можно с понедельника по пятницу с 7:00 до 21:00. Интервал составляет 15 минут.
Посмотреть, где именно будет останавливаться микроавтобус и по каким еще маршрутам он ездит, можно на сайте.
Заказать микроавтобус можно с помощью стандартного приложения сервиса такси Uber.
Стоимость поездки. Цена любой поездки в Uber Shuttle зависит от ее расстояния:
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