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Uber Shuttle запустил новый маршрут в Киеве

Uber Shuttle запустил новый маршрут в Киеве

Микроавтобусы Uber Shuttle теперь будут возить пассажиров с Минского массива до Протасова Яра и наоборот.

Об этом свидетельствует информация на сайте компании.

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Этот маршрут стал десятым для сервиса вызова микроавтобусов.

Маршрут следует от Минского массива до Виноградаря, Куреневки, Дорогожичей, Шевченковского района, Лукьяновки и центра города – площади Победы и бульвара Шевченко. После этого следует по Большой Васильковской, улицам Физкультуры и Ивана Федорова до улицы Нововокзальной.

График: заказать место в Uber Shuttle можно с понедельника по пятницу с 7:00 до 21:00. Интервал составляет 15 минут.

Посмотреть, где именно будет останавливаться микроавтобус и по каким еще маршрутам он ездит, можно на сайте.

Заказать микроавтобус можно с помощью стандартного приложения сервиса такси Uber.

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Справка Finance.ua:

Стоимость поездки. Цена любой поездки в Uber Shuttle зависит от ее расстояния:

  • за поездки от 0 до 8 км – 15 грн;
  • за поездки от 8 до 12 км – 20 грн;
  • за поездки от 12 до 16 км – 25 грн;
  • за поездки более 16 км – 30 грн.
По материалам Finance.UA
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