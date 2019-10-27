Павел Гаркуша: как может измениться работа МФО после вступления в силу закона о сплите

В сентябре многострадальный Закон «О сплите» был принят Верховной Радой. И хотя в Нацбанке уверены, что он «обеспечит сбалансированный и системный подход в направлении эффективного развития небанковского финансового сектора», участники рынка встретили его без особого энтузиазма, а некоторые и с откровенной критикой.

Сегодня не так важно, плох закон или нет. Он принят и надо четко понимать, какие шаги предпринять финансовым компаниям, чтобы эффективно использовать переходный период, который предоставил регулятор — до 1 июля 2020 года.

Сам по себе закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг» носит скорее технический характер. Напомню, он подразумевает ликвидацию Нацкомфинуслуг и разделение функций по регулированию финансового рынка между НБУ и Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку. Под контроль НБУ перешли страховые, лизинговые, финансовые компании, кредитные союзы, ломбарды и бюро кредитных историй.

Это лишь начало пути, на котором микрофинансовые организации (МФО) ожидают качественные изменения на всех уровнях операционной и финансовой деятельности.

Так как НБУ уже подготовил и обнародовал свое видение и подходы к регулированию небанковского финансового рынка, финансовые организации получили векторы, по которым необходимо провести изменения в этот переходной период.

Изменения должны коснуться не только отчетности, но финансового мониторинга проводимых операций, корпоративного управления, методологии бизнес-процессов, подходов к работе с потребителями финансовых услуг и подходов к риск-аппетиту.

«Следующие 12 месяцев после этого, то есть 2020-2021 годы, мы назвали адаптационным периодом — именно тогда будут внедряться новые лицензионные требования, требования к капиталу, резервам, требования к раскрытию информации и квалификационные требования. Полное реформирование небанковского сектора мы планируем завершить за пять лет — до 2025 года включительно”, – отмечает первый замглавы Национального банка Украины Катерина Рожкова.

Чтобы соответствовать этим, вполне логичным и нужным требованиям, потребуются значительные капиталовложения.

Нужно будет обучать существующих сотрудников работать по новым требованиям и увеличить штат, за счет специалистов, которые будут доводить операционную деятельность компании до нужного уровня, привлекать консультантов на время адаптационного периода.

Онлайн-кредиторы будут вынуждены обновлять свою цифровую инфраструктуру для добавления возможностей более полного информирования заемщика и раскрытия информации о компании.

Кроме того, возможны новые требования и необходимость изменения структуры управления компанией.

Сегодня кредиты, выданные на срок до одного месяца либо не превышающие размеров минимальной зарплаты, а также займы, выданные ломбардами, не подпадают под требования закона «О потребительском кредитовании». Однако в Нацбанке намерены регулировать рыночное поведение финансовых компаний.

В связи с чем, существует риск того, что часть потребителей вовсе не смогут получить кредит, так как МФО будут вынуждены пересмотреть свой подход к риск-аппетиту и ужесточить скоринг модели.

При этом МФО потеряют часть клиентов за счет категории заемщиков с плохой кредитной историей. Крупные компании смогут себе позволить такие расходы на адаптацию и возможные потери, но мелким игрокам может быть сложно. В связи с чем часть компаний уйдет с рынка.

На данном этапе не ясно, насколько жестко будет контролироваться рынок, как он будет сегментирован, какие будут санкции за невыполнение требований. Ответы на эти вопросы мы получим после принятия соответствующих законов.

Однако уже сегодня нужно инвестировать в квалифицированный персонал, построение эффективных и недорогих бизнес-процессов, искать эффективные способы раскрытия информации о кредите для потребителя. Уверен, что через пять лет мы увидим значительные изменения на рынке.

Павел Гаркуша, директор департамента управления продуктами Bredley Holding