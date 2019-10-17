Аналитики JP Morgan назвали крупнейшие риски для украинской экономики

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По мнению экспертов JP Morgan, наибольшими рисками для украинской экономики остаются суды по ПриватБанку, которые могут затянуться на длительный период в связи со значительным количеством дел.
Согласно отчету аналитиков, основными вопросами остаются бюджет на 2020 год и принятие закона о криминализации незаконного обогащения.
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По мнению аналитиков JP Morgan, парламент может утвердить бюджет Украины до 20 ноября. Они также ожидают, что закон о криминализации незаконного обогащения, который был одобрен в первом чтении, будет утвержден в окончательном варианте до конца текущего года.
Как сообщается в прогнозе, еще одним риском для экономики Украины может стать повышение цен на газ, на фоне роста его стоимости на мировых рынках более чем на 50%.
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