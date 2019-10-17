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Аналитики JP Morgan назвали крупнейшие риски для украинской экономики

Аналитики JP Morgan назвали крупнейшие риски для украинской экономики

По мнению экспертов JP Morgan, наибольшими рисками для украинской экономики остаются суды по ПриватБанку, которые могут затянуться на длительный период в связи со значительным количеством дел.

Согласно отчету аналитиков, основными вопросами остаются бюджет на 2020 год и принятие закона о криминализации незаконного обогащения.

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По мнению аналитиков JP Morgan, парламент может утвердить бюджет Украины до 20 ноября. Они также ожидают, что закон о криминализации незаконного обогащения, который был одобрен в первом чтении, будет утвержден в окончательном варианте до конца текущего года.

Как сообщается в прогнозе, еще одним риском для экономики Украины может стать повышение цен на газ, на фоне роста его стоимости на мировых рынках более чем на 50%.

По материалам Дело
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