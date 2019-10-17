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Кабмин запустил сайт о земельной реформе

Кабмин запустил сайт о земельной реформе

В Украине запущен информационный интернет-ресурс, который дает ответы на актуальные вопросы по земельной реформе.

Об этом сообщает пресс-служба МЭРТ.

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Какая информация содержится на сайте:

  • сайт информирует о составляющих земельной реформы,
  • дает разъяснения для землевладельцев, арендаторов и потенциальных покупателей земельных участков сельскохозяйственного назначения,
  • статистика,
  • полезные ссылки.

Сайт по ссылке.

Составляющие земельной реформы:

  • устранение Госгеокадастра от управления землями,
  • дерегуляция землеустройства,
  • совершенствование преимущественного права арендатора,
  • создание прозрачной системы электронных торгов,
  • простой и удобный доступ к государственным реестрам, кадастрам и планировочной документации,
  • расширение «земельных» полномочий общин,
  • внедрение мониторинга и антимонопольного контроля,
  • невозможность рейдерства,
  • обеспечение доступа к финансированию,
  • введение оборота земель.

Справка Finance.ua:

  • Открытие рынка сельскохозяйственных земель запланировано на 1 октября 2020 года.
  • В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства рассматривают возможность введение рассрочки на покупку государственной земли сельскохозяйственного назначения.
  • Покупка земель иностранцами возможна при условии регистрации юридического лица в Украине и уплаты налогов в бюджет государства.
По материалам Finance.UA
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