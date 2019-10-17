Украина среди лидеров по открытости данных суверенных эмитентов

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Украина согласно ежегодному рейтингу Института международных финансов (IIF) вошла в ТОП-3 стран с наибольшим прогрессом среди развивающихся стран по открытости данных суверенных эмитентов.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
“Институт международных финансов (Institute of International Finance, IIF) выпустил ежегодный рейтинг качества взаимодействия суверенных эмитентов с международными портфельными инвесторами и открытости данных и отметил Украину одной из топ-3 стран с наибольшим прогрессом по открытости данных среди развивающихся стран”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что в 2019 году оценка Украины в сфере отношений с инвесторами (investor relations, IR) выросла на 3,5 балла, увеличившись с 36,5 до 40 из максимальных 42 баллов благодаря продолжению политики открытости и прозрачности, применения Минфином лучших мировых практик в сфере взаимодействия с международными портфельными инвесторами.
В министерстве добавили, что в нынешнем отчете IIF Украина стала одной из трех стран (вместе с Ганой и Венгрией) с наибольшим прогрессом в области качества распространения данных суверенными эмитентами: оценка открытости данных выросла на 4 балла – с 32 по 36 из 44 максимальных.
В частности, IIF отметил в своем отчете, что прогресса удалось достичь благодаря частичному внедрению учета по методологии IMF GFSM 2001, обнародованию графика погашения государственного долга ежеквартально и публикации графика погашения валового внешнего долга.
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