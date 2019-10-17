0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 67 0

МОН вместе с Минфином ищет около 20 млрд грн на повышение зарплат педагогам

МОН вместе с Минфином ищет около 20 млрд грн на повышение зарплат педагогам

Министерство образования и науки совместно с Министерством финансов ищет дополнительные средства на повышение зарплат педагогам.

Об этом сообщила министр образования и науки Анна Новосад в комментарии УНН.

Читайте также: Министерство образования и науки поднимет зарплаты педагогам

“Сейчас, до ІІ чтения, мы должны совместно с Минфином, с премьером, с народными депутатами понять, в каком объеме мы можем эту заработную плату повысить. Их нужно где-то найти, поэтому ко второму чтению будем думать, из каких источников доходов мы можем эти средства изобрести, и как нам двигаться системно в сторону повышения заработных плат. У нас есть несколько вариантов, как подойти к этому постановлению”, – отметила министр.

По ее словам, согласно подсчетам МОН, на повышение зарплат в следующем году необходимо около 19 млрд грн, по подсчетам Министерства финансов, для этого понадобится 45 млрд грн.

Пока же, как отметила Новосад, в проекте бюджета, в рамках тех предельных расходов, которые были доведены Министерству финансов еще в августе, объемы расходов на заработные платы учителей остались на уровне этого года с учетом индексации. В то же время, по закону, до 2023 года нужно повысить зарплату учителям до 4 прожиточных минимумов.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:Минфин Украины Минобразования
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.