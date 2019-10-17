МОН вместе с Минфином ищет около 20 млрд грн на повышение зарплат педагогам

Министерство образования и науки совместно с Министерством финансов ищет дополнительные средства на повышение зарплат педагогам.

Об этом сообщила министр образования и науки Анна Новосад в комментарии УНН.

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“Сейчас, до ІІ чтения, мы должны совместно с Минфином, с премьером, с народными депутатами понять, в каком объеме мы можем эту заработную плату повысить. Их нужно где-то найти, поэтому ко второму чтению будем думать, из каких источников доходов мы можем эти средства изобрести, и как нам двигаться системно в сторону повышения заработных плат. У нас есть несколько вариантов, как подойти к этому постановлению”, – отметила министр.

По ее словам, согласно подсчетам МОН, на повышение зарплат в следующем году необходимо около 19 млрд грн, по подсчетам Министерства финансов, для этого понадобится 45 млрд грн.

Пока же, как отметила Новосад, в проекте бюджета, в рамках тех предельных расходов, которые были доведены Министерству финансов еще в августе, объемы расходов на заработные платы учителей остались на уровне этого года с учетом индексации. В то же время, по закону, до 2023 года нужно повысить зарплату учителям до 4 прожиточных минимумов.