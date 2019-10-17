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Правительство анонсировало электронную подпись менее чем за минуту

Правительство анонсировало электронную подпись менее чем за минуту

Министерство цифровой трансформации анонсировало полноценный запуск системы SmartID, которая позволит получить электронную подпись менее чем за минуту и ​​использовать ее с любого гаджета.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время презентации проекта «Е-контракт», передает пресс-служба Минфина.

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«Сейчас мы активно работаем над полноценным запуском технологии SmartID, предусматривающей получение квалифицированной электронной подписи менее чем за минуту. Воспользоваться подписью можно будет с любого устройства, подключенного к интернету», – отметил Федоров.

Он сообщил, что упрощение в получении электронных подписей расширит зону действия цифровых услуг для граждан и бизнеса в Украине.

По материалам Finance.UA
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