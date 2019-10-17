Правительство анонсировало электронную подпись менее чем за минуту

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Министерство цифровой трансформации анонсировало полноценный запуск системы SmartID, которая позволит получить электронную подпись менее чем за минуту и использовать ее с любого гаджета.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время презентации проекта «Е-контракт», передает пресс-служба Минфина.
Читайте также: ПриватБанк подключился к запуску SmartID, цифровых водительских прав и студенческих билетов
«Сейчас мы активно работаем над полноценным запуском технологии SmartID, предусматривающей получение квалифицированной электронной подписи менее чем за минуту. Воспользоваться подписью можно будет с любого устройства, подключенного к интернету», – отметил Федоров.
Он сообщил, что упрощение в получении электронных подписей расширит зону действия цифровых услуг для граждан и бизнеса в Украине.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Метро на Троещину можно запустить до конца 2020 года - нардеп (схема)Вчера, 08:41 - 2093 10
Пенсионерам хотят запретить бесплатно ездить в часы пикПозавчера, 17:43 - 3049 9
Банки демонстрируют рекордный с 2015 г. оптимизм роста депозитовВчера, 10:02 - 1787 6
"Нова Пошта" за 9 мес. увеличила отчисления налогов и сборов на 30%Вчера, 05:17 - 633 4
Какими будут инфляция и ВВП в 2020 году - прогноз от МинэкономразвитияВчера, 12:01 - 1047 3
Министерство образования и науки поднимет зарплаты педагогамВчера, 08:17 - 13141 2
Налоговики смогут самостоятельно ликвидировать «спящих» ФЛП - законопроектВчера, 11:05 - 2248 1
МВД изменило правила получения водительских прав: основные нововведенияВчера, 15:03 - 2095 1
Метро на Троещину можно запустить до конца 2020 года - нардеп (схема)Вчера, 08:41 - 2093 10
Субсидианты будут платить за коммуналку большеВчера, 16:06 - 2076
Volvo представила свой первый электромобиль17.10.2019, 12:10 - 1359
Google презентовал новую модель смартфона Pixel 4 (фото)16.10.2019, 12:10 - 883
Hymer анонсировал первый беспилотный дом на колесах (видео)13.10.2019, 12:10 - 1621 1
Aston Martin показал самую дорогую модель в своей истории (фото, видео)09.10.2019, 12:10 - 1926
Sony представила новый смартфон (фото)08.10.2019, 11:10 - 2875