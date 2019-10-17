Правительство анонсировало электронную подпись менее чем за минуту

Министерство цифровой трансформации анонсировало полноценный запуск системы SmartID, которая позволит получить электронную подпись менее чем за минуту и ​​использовать ее с любого гаджета.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время презентации проекта «Е-контракт», передает пресс-служба Минфина.

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«Сейчас мы активно работаем над полноценным запуском технологии SmartID, предусматривающей получение квалифицированной электронной подписи менее чем за минуту. Воспользоваться подписью можно будет с любого устройства, подключенного к интернету», – отметил Федоров.

Он сообщил, что упрощение в получении электронных подписей расширит зону действия цифровых услуг для граждан и бизнеса в Украине.