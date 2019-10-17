Еврокомиссия согласовала присоединение Хорватии к Шенгенской зоне

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Через шесть лет после вступления Хорватии в Европейский Союз балканская страна получила зеленый свет от Европейской комиссии на присоединение к Шенгенской зоне.
Об этом сообщает “Европейская правда” со ссылкой на Bloomberg.
Ожидается, что решение об этом будет обнародовано во вторник, отметил источник, осведомленный в этом вопросе.
В Европейской комиссии прокомментировали, что работа по завершению всех оценок о присоединении Хорватии “продвигается хорошо”, и что Хорватия должна стать полноправным членом Шенгенской зоны, “как только будут выполнены все критерии”.
Хорватия стала последней страной, присоединившейся к ЕС.
Поддержать присоединение Хорватии к Шенгену должен еще Европейский совет.
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