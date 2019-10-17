Еврокомиссия согласовала присоединение Хорватии к Шенгенской зоне

Через шесть лет после вступления Хорватии в Европейский Союз балканская страна получила зеленый свет от Европейской комиссии на присоединение к Шенгенской зоне.

Об этом сообщает “Европейская правда” со ссылкой на Bloomberg.

Ожидается, что решение об этом будет обнародовано во вторник, отметил источник, осведомленный в этом вопросе.

В Европейской комиссии прокомментировали, что работа по завершению всех оценок о присоединении Хорватии “продвигается хорошо”, и что Хорватия должна стать полноправным членом Шенгенской зоны, “как только будут выполнены все критерии”.

Хорватия стала последней страной, присоединившейся к ЕС.

Поддержать присоединение Хорватии к Шенгену должен еще Европейский совет.