HTC выпустила доступный телефон для майнеров и геймеров (фото)

HTC представила новую модель телефона для криптоэнтузиастов Exodus 1s на конференции Lightning в Берлине, посвященной одноименному платежному протоколу. Телефон вышел в продажу сразу с платежным протоколом Lightning. Сейчас его можно купить в Европе, Тайване, Саудовской Аравии и ОАЭ, потом добавятся и другие страны, пишет Digital Trends.

Предыдущую версию, Exodus 1, поначалу можно было приобрести только за криптовалюту и по относительно высокой цене — $1000. Затем производители скинули цену до $699.

У новой модели более скромные характеристики, чем у Exodus 1: дисплей на 5,7 дюймов, батарея на 3000 мА*ч, процессор Qualcomm Snapdragon 435 с 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ свободного места и слот для карты MicroSD. Этого как раз должно хватить на распределенный реестр Bitcoin, который сейчас составляет 260 ГБ и ежегодно прибавляет по 60 ГБ.



Новый Exodus 1s намного доступнее — сейчас он продается по $250. Помимо обычного бюджетного телефона Android владелец получит за эти деньги криптовалютный кошелек и инструменты для управления узлом сети Bitcoin.