Розыгрыш от ТОП-банков: оформи депозит - получи 25 000 грн

Все, кто примет участие в акции от портала «Минфин» «Розыгрыш от топ-банков», получат возможность выиграть до 25 000 грн!

Общий призовой фонд составляет 50 000 грн. Победитель получает 25 000 грн, и еще 13 участников получат денежные призы (от 1500 до 5 тыс. грн)

Где проводится акция – по всей территории Украины (исключение: АР Крым, неподконтрольная территория в Донецкой, Луганской областей).

Какие банки участвуют в акции:

Укрсиббанк,

ПУМБ ,

Кредит Днепр,

Банк Сич,

Идея Банк,

Агропросперис.

Что нужно сделать:

Выбрать банк для депозита .

Оформить заявку на сайте Минфина , где указать ФИО , город проживания и контактные данные вкладчика.

В течение 30 календарных дней с даты подачи заявки открыть депозит.

Минимальная сумма вклада – от 15 тыс. грн или 600 долларов/евро.

Минимальный срок — от 3 месяцев.

Подтвердить открытие депозита на специальной странице «Минфина».

Розыгрыш призов – 15 по 31 декабря 2019 года.

Как определят победителей – при содействии сайта random.org.

В течение 5 календарных дней после объявления результатов организатор свяжется с вкладчиками, которые победили в розыгрыше.