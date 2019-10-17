Розыгрыш от ТОП-банков: оформи депозит - получи 25 000 грн

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Все, кто примет участие в акции от портала «Минфин» «Розыгрыш от топ-банков», получат возможность выиграть до 25 000 грн!
Общий призовой фонд составляет 50 000 грн. Победитель получает 25 000 грн, и еще 13 участников получат денежные призы (от 1500 до 5 тыс. грн)
Где проводится акция – по всей территории Украины (исключение: АР Крым, неподконтрольная территория в Донецкой, Луганской областей).
Какие банки участвуют в акции:
Что нужно сделать:
Розыгрыш призов – 15 по 31 декабря 2019 года.
Как определят победителей – при содействии сайта random.org.
В течение 5 календарных дней после объявления результатов организатор свяжется с вкладчиками, которые победили в розыгрыше.
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