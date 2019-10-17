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Розыгрыш от ТОП-банков: оформи депозит - получи 25 000 грн

Розыгрыш от ТОП-банков: оформи депозит - получи 25 000 грн

Все, кто примет участие в акции от портала «Минфин» «Розыгрыш от топ-банков», получат возможность выиграть до 25 000 грн!

Общий призовой фонд составляет 50 000 грн. Победитель получает 25 000 грн, и еще 13 участников получат денежные призы (от 1500 до 5 тыс. грн)

Где проводится акция – по всей территории Украины (исключение: АР Крым, неподконтрольная территория в Донецкой, Луганской областей).

Какие банки участвуют в акции:

  • Укрсиббанк,
  • ПУМБ,
  • Кредит Днепр,
  • Банк Сич,
  • Идея Банк,
  • Агропросперис.

Что нужно сделать:

  • Оформить заявку на сайте Минфина, где указать ФИО, город проживания и контактные данные вкладчика.
  • В течение 30 календарных дней с даты подачи заявки открыть депозит.
  • Минимальная сумма вклада – от 15 тыс. грн или 600 долларов/евро.
  • Минимальный срок — от 3 месяцев.
  • Подтвердить открытие депозита на специальной странице «Минфина».

Розыгрыш призов – 15 по 31 декабря 2019 года.

Как определят победителей – при содействии сайта random.org.

В течение 5 календарных дней после объявления результатов организатор свяжется с вкладчиками, которые победили в розыгрыше.

Хочу открыть депозит и выиграть 25 тысяч гривен

По материалам Finance.UA
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