В Минфине прокомментировали ход переговоров с МВФ

Нынешние переговоры с представителями Международного валютного фонда продвигаются достаточно быстро, поэтому украинская сторона рассчитывает достаточно быстро заключить новое соглашение.

Об этом заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова.

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“У нас очень хорошо проходят переговоры с Международным валютным фондом, достаточно быстро проходит на этот раз обсуждение программы. Мы обсуждаем досрочную программу. Миссия в ближайшее время прибудет в Киев, и мы сможем дообговорить некоторые технические и другие вопросы. Поэтому положительно оцениваю и надеюсь, что этот процесс приведет нас скоро к результату”, – сказала Маркарова.

По ее словам, новый меморандум обязательно будет содержать пункты, которые касаются реформ в Украине.

При этом она добавила, что предоставленный кредит МВФ поможет Украине также открыть финансирование и от Всемирного банка, и от Евросоюза.