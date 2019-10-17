Межбанк: понедельник прошел в пользу гривны

Понедельник не изменил традициям последних дней прошлой недели и прошел на валютном рынке очень активно. Причем – на этот раз в пользу укрепления гривны.

Помогли нацвалюте как запоздавшие бюджетные должники (до конца прошлой пятницы не все компании успели заплатить налоги и они продавали валюту, чтобы закрыть свои долги перед государством еще и сегодня), так и нерезиденты.

Иностранцы готовились к завтрашнему аукциону Минфина Украины по размещению ОВГЗ. На нем будут продавать как короткие бумаги на 168 и 343 дня, так и долгосрочные облигации на 1085 дней. Нерезиденты обычно охотно покупают длинные по срокам размещения облигации и уже сейчас накапливают для этого гривну, продавая периодически валюту.

Не настолько агрессивен в скупке доллара на торгах был и регулятор, что так и не развернуло тренд на межбанке, как это произошло в прошлый четверг с укрепления гривны на ее падение. Нацбанк скупал излишек предложения. И купил не менее своих дежурных $30 млн, но сделал все более “деликатно”. Это и не напугало участников торгов, а лишь частично поддержало котировки доллара в первой половине дня. Но как только НБУ закончил свои интервенции, стало ясно, что предложение по прежнему превышает спрос, и доллар постепенно дешевел.

Ход торгов:

С самого утра гривна укрепляла свои позиции. Рынок по доллару стартовал с уровней 25,015/25,04 гривен (что было существенно ниже пятничного закрытия 25,09/25,13) и надежды некоторых покупателей на дальнейшее снижение котировок стали воплощаться в жизнь. К 11 часам курс просел до 25,01/25,03 гривен, а затем еще “потоптался” в пределах уровня 25,015/25,04 до 12:00. Поддержал доллар в этот время НБУ, который купил по наблюдениям участников рынка не менее 30 млн.

Но как только регулятор закрыл свои покупки – курс пошел вниз. К обеду доллар подешевел до 24,95/24,98 гривен, а после завершения активной фазы торгов – просел еще до 24,88/24,92 гривен на 15:00 и до 24,87/24,91 к завершению сессии.

Экспортеры сегодня не придерживали валюту (на многих из них еще давили незакрытые расчеты по налогам), а покупатели не имели особых излишков гривны, чтобы активно скупать валюты для оплаты внешних контрактов. В результате за день доллар подешевел при продаже на 13 копеек – с 25,015/25,04 гривен до 24,87/24,91.

При таком рынке почти все спекулянты работали только в формате “в две стороны” без особой возможности сыграть “на повышение”.

Главные события 21 октября на межбанке:

1) Проседание котировок доллара с утренних 25,015/25,04 гривен до 24,87/24,91 к концу сессии;

2) НБУ не выходил на рынок в публичном формате аукциона, но покупал доллар через Matching. Купил не менее своих дежурных $30 млн, чем и удержал курс американской валюты от более серьезного проседания;

3) Справочный курс Нацбанка на 12:00 зарегистрирован на отметке 25,0138 гривен за доллар, а официальный курс доллара на 22 октября составил 24,975156.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 24,88 / 24,92

евро – 27,79 / 27,83

российский рубль – 0,3907 / 0,3915

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1143 / 1,1145

Курсы валют на Межбанке

СМС-рассылка Курсов на Межбанке