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Эксперт спрогнозировал, каким будет курс доллара в Украине до конца года

Эксперт спрогнозировал, каким будет курс доллара в Украине до конца года

Курс доллара в Украине в обменниках к концу 2019 года будет находиться на отметке 27-27,5 грн/$. Такой прогноз озвучил экономист Игорь Гарбарук.

По его словам, определенный рост курса возможен в ближайшие недели, передает “Обозреватель”. “В третьей декаде октября и в начале ноября, я думаю, определенный рост курса произойдет… Я думаю, уровень 27-27,5 грн/$ на конец года – это как раз и будет тот реальный курс в обменниках, который мы увидим”, – рассказал экономист. По словам Гарбарука, на сегодня на валютном рынке Украины наблюдается избыток доллара.

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“Три дня назад на миллиард с лишним продали облигации внутреннего государственного займа. Нерезиденты страны завели сюда валюту, купили гривны и приобрели ценные бумаги… У нас достаточно хороший урожай – только за первые полгода на 42% вырос экспорт зерна. На 19% за полгода вырос экспорт черных металлов. На 13% выросли поступления от наших заробитчан… Складывается ситуация, что предложение валюты на рынке больше, чем нужно. Потому курс не растет”, – объяснил он. При этом Гарбарук отметил, что, несмотря на стабильный доллар, наблюдается рост цен на топливо, продукты, товары. “Инфляция не настолько привязана к доллару”, – подчеркнул он.
По материалам Обозреватель
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