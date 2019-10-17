Эксперт спрогнозировал, каким будет курс доллара в Украине до конца года

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Курс доллара в Украине в обменниках к концу 2019 года будет находиться на отметке 27-27,5 грн/$. Такой прогноз озвучил экономист Игорь Гарбарук.
По его словам, определенный рост курса возможен в ближайшие недели, передает “Обозреватель”. “В третьей декаде октября и в начале ноября, я думаю, определенный рост курса произойдет… Я думаю, уровень 27-27,5 грн/$ на конец года – это как раз и будет тот реальный курс в обменниках, который мы увидим”, – рассказал экономист. По словам Гарбарука, на сегодня на валютном рынке Украины наблюдается избыток доллара.
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