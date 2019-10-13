Нефедов выступает за увеличение лимита беспошлинного ввоза посылок из-за границы

Глава Государственной таможенной службы Украины (ГТС) Максим Нефедов призывает увеличить нынешний порог в 100 евро на беспошлинные пересылки товаров физическим лицам в международных почтовых и экспресс-отправлениях.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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«Попробуем теперь взяться еще за две инициативы: увеличение полномочий таможни по противодействию контрабанде и наведение порядка с почтовыми отправлениями (напомню, я сторонник, в том числе, повышения лимита на стоимость посылок, пока таможня не научится оформлять их быстро и онлайн)», – написал Нефедов.

Он также поприветствовал принятие 17 октября Верховной Радой закона об усилении защиты интеллектуальной собственности при перемещении товаров через таможенную границу Украины.

«Должен быть четкий баланс – с одной стороны, должны прекратить случаи вроде блокировки доставки одной пары обуви (реальный кейс). С другой, не допускать на рынок контрафакт, который может быть реально опасным для здоровья (поддельные лекарства, удобрения и т.д.). Как бывает часто, не знаешь, как – сделай, как в ЕС. Вот и сделали», – прокомментировал принятие данного закона глава Таможенной службы.