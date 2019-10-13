Нефедов выступает за увеличение лимита беспошлинного ввоза посылок из-за границы

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Глава Государственной таможенной службы Украины (ГТС) Максим Нефедов призывает увеличить нынешний порог в 100 евро на беспошлинные пересылки товаров физическим лицам в международных почтовых и экспресс-отправлениях.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Читайте также: Нефедов рассказал, когда таможни объединят в единое юрлицо
«Попробуем теперь взяться еще за две инициативы: увеличение полномочий таможни по противодействию контрабанде и наведение порядка с почтовыми отправлениями (напомню, я сторонник, в том числе, повышения лимита на стоимость посылок, пока таможня не научится оформлять их быстро и онлайн)», – написал Нефедов.
Он также поприветствовал принятие 17 октября Верховной Радой закона об усилении защиты интеллектуальной собственности при перемещении товаров через таможенную границу Украины.
«Должен быть четкий баланс – с одной стороны, должны прекратить случаи вроде блокировки доставки одной пары обуви (реальный кейс). С другой, не допускать на рынок контрафакт, который может быть реально опасным для здоровья (поддельные лекарства, удобрения и т.д.). Как бывает часто, не знаешь, как – сделай, как в ЕС. Вот и сделали», – прокомментировал принятие данного закона глава Таможенной службы.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Раде хотят отменить возмещение НДС для зерновых и технических культур - аграрии против7 ч. назад - 884 11
Крупнейший производитель сигарет в Украине остановил производство3 ч. назад - 1544 5
В школах планируют ввести штрафы за прогулыВчера, 19:00 - 1875 5
Украинцы "заработают" на общем декларировании - ГетманцевВчера, 15:48 - 1626 4
В Киеве переходят на Е-билет: где можно купить2 ч. назад - 717 2
Минимальная зарплата не менее 7,3 тыс. грн - ФПУ4 ч. назад - 3111
В школах планируют ввести штрафы за прогулыВчера, 19:00 - 1875 5
Skoda показала, как будет выглядеть новая Octavia15 ч. назад - 1823
Как растут зарплаты программистов по регионам Украины (инфографика)6 ч. назад - 1675 1
Крупнейший производитель сигарет в Украине остановил производство3 ч. назад - 1544 5
Volvo представила свой первый электромобильВчера, 12:10 - 458
Google презентовал новую модель смартфона Pixel 4 (фото)Позавчера, 12:10 - 485
Hymer анонсировал первый беспилотный дом на колесах (видео)13.10.2019, 12:10 - 1208
Aston Martin показал самую дорогую модель в своей истории (фото, видео)09.10.2019, 12:10 - 1513
Sony представила новый смартфон (фото)08.10.2019, 11:10 - 2348