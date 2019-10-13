0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 293 0

Нефедов выступает за увеличение лимита беспошлинного ввоза посылок из-за границы

Нефедов выступает за увеличение лимита беспошлинного ввоза посылок из-за границы

Глава Государственной таможенной службы Украины (ГТС) Максим Нефедов призывает увеличить нынешний порог в 100 евро на беспошлинные пересылки товаров физическим лицам в международных почтовых и экспресс-отправлениях.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Читайте также: Нефедов рассказал, когда таможни объединят в единое юрлицо

«Попробуем теперь взяться еще за две инициативы: увеличение полномочий таможни по противодействию контрабанде и наведение порядка с почтовыми отправлениями (напомню, я сторонник, в том числе, повышения лимита на стоимость посылок, пока таможня не научится оформлять их быстро и онлайн)», – написал Нефедов.

Он также поприветствовал принятие 17 октября Верховной Радой закона об усилении защиты интеллектуальной собственности при перемещении товаров через таможенную границу Украины.

«Должен быть четкий баланс – с одной стороны, должны прекратить случаи вроде блокировки доставки одной пары обуви (реальный кейс). С другой, не допускать на рынок контрафакт, который может быть реально опасным для здоровья (поддельные лекарства, удобрения и т.д.). Как бывает часто, не знаешь, как – сделай, как в ЕС. Вот и сделали», – прокомментировал принятие данного закона глава Таможенной службы.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.