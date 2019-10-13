Двое сотрудников банка подозреваются в растрате 80 млн грн государственных средств

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На Днепропетровщине выявлен факт растраты сотрудниками коммерческого банка вверенных им денежных средств в размере 80 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Днепропетровской области.
“Установлено, что заместитель председателя правления банка и заместитель начальника управления кредитования коммерческого банка в 2013 году на основании заведомо ложных официальных документов составили фиктивный кредитный договор с предприятием, на основании которого последнее получило от банка денежные средства в сумме 80 млн грн. В дальнейшем указанные денежные средства заемщик не вернул. В 2019 году сумма начисленной задолженности составила более 89 млн грн”, — сказано в сообщении.
Своими умышленными действиями указанные лица совершили растрату вверенных им денежных средств, чем повлекли материальный ущерб банка, ликвидированного в дальнейшем Фондом гарантирования вкладов физических лиц.
17 октября 2019 года служащим сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 УК Украины (растрата имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенная в особо крупных размерах, служебный подлог, повлекший тяжкие последствия).
Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
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