Двое сотрудников банка подозреваются в растрате 80 млн грн государственных средств

На Днепропетровщине выявлен факт растраты сотрудниками коммерческого банка вверенных им денежных средств в размере 80 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Днепропетровской области.

“Установлено, что заместитель председателя правления банка и заместитель начальника управления кредитования коммерческого банка в 2013 году на основании заведомо ложных официальных документов составили фиктивный кредитный договор с предприятием, на основании которого последнее получило от банка денежные средства в сумме 80 млн грн. В дальнейшем указанные денежные средства заемщик не вернул. В 2019 году сумма начисленной задолженности составила более 89 млн грн”, — сказано в сообщении.

Своими умышленными действиями указанные лица совершили растрату вверенных им денежных средств, чем повлекли материальный ущерб банка, ликвидированного в дальнейшем Фондом гарантирования вкладов физических лиц.

17 октября 2019 года служащим сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 УК Украины (растрата имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенная в особо крупных размерах, служебный подлог, повлекший тяжкие последствия).

Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.