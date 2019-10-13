Минфин обсуждает с МВФ возврат 155 млрд, инвестированных в "ПриватБанк"

Украинская делегация на переговорах с Международным валютным фондом обсуждает вопрос возврата 155 миллиардов гривен, потраченных на национализацию ПриватБанка.

Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова в эфире “Голоса Америки”.

“Стабильность и нормальная работа банковского сектора – это всегда были вопросы, которые рассматривались как с МВФ, так и с ЕС”, – сказала она.

“Потому что невозможно иметь и макростабильность, и стремительно развивающуюся экономику без нормально работающей банковской системы. Поэтому “ПриватБанк” – очень сложный вопрос. У нас в данном случае ничего не изменилось. Есть юридическая стратегия, которой мы придерживаемся. Есть 155 млрд грн денег налогоплательщиков, которые государство инвестировало в этот банк … Обсуждается очень много вопросов, в том числе получение кредитных средств обратно не только от “ПриватБанка”, но и от других проблемных банков”, – добавила она.

В то же время, Маркарова не сказала, обсуждается ли с МВФ ситуация вокруг судебных решений в пользу бывших акционеров ПриватБанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Маркарова отметила, что дискуссионных тем для обсуждения с МВФ значительно меньше, поскольку Украина уже приняла ряд законопроектов, которые ранее всегда присутствовали в переговорах. В частности – закон о сплите, о экономических операторах и т.д.