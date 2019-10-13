Минфин обсуждает с МВФ возврат 155 млрд, инвестированных в "ПриватБанк"

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Украинская делегация на переговорах с Международным валютным фондом обсуждает вопрос возврата 155 миллиардов гривен, потраченных на национализацию ПриватБанка.
Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова в эфире “Голоса Америки”.
“Стабильность и нормальная работа банковского сектора – это всегда были вопросы, которые рассматривались как с МВФ, так и с ЕС”, – сказала она.
“Потому что невозможно иметь и макростабильность, и стремительно развивающуюся экономику без нормально работающей банковской системы. Поэтому “ПриватБанк” – очень сложный вопрос. У нас в данном случае ничего не изменилось. Есть юридическая стратегия, которой мы придерживаемся. Есть 155 млрд грн денег налогоплательщиков, которые государство инвестировало в этот банк … Обсуждается очень много вопросов, в том числе получение кредитных средств обратно не только от “ПриватБанка”, но и от других проблемных банков”, – добавила она.
В то же время, Маркарова не сказала, обсуждается ли с МВФ ситуация вокруг судебных решений в пользу бывших акционеров ПриватБанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.
Маркарова отметила, что дискуссионных тем для обсуждения с МВФ значительно меньше, поскольку Украина уже приняла ряд законопроектов, которые ранее всегда присутствовали в переговорах. В частности – закон о сплите, о экономических операторах и т.д.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Получателей соцвыплат будут проверять: ВР приняла законопроектВчера, 15:03 - 2330 10
ВР приняла закон об обличителях коррупцииВчера, 12:10 - 1300 5
В школах планируют ввести штрафы за прогулыВчера, 19:00 - 1353 4
В Раде хотят отменить возмещение НДС для зерновых и технических культур - аграрии против2 ч. назад - 408 3
Безработица в Украине продолжает сокращаться (таблица)3 ч. назад - 428 2
Получателей соцвыплат будут проверять: ВР приняла законопроектВчера, 15:03 - 2330 10
В школах планируют ввести штрафы за прогулыВчера, 19:00 - 1353 4
ВР приняла закон об обличителях коррупцииВчера, 12:10 - 1300 5
Хозяйственный суд приостановил производство по национализации ПриватБанкаВчера, 13:00 - 1264
Украинцы "заработают" на общем декларировании - ГетманцевВчера, 15:48 - 1262 2
Volvo представила свой первый электромобильВчера, 12:10 - 370
Google презентовал новую модель смартфона Pixel 4 (фото)Позавчера, 12:10 - 452
Hymer анонсировал первый беспилотный дом на колесах (видео)13.10.2019, 12:10 - 1176
Aston Martin показал самую дорогую модель в своей истории (фото, видео)09.10.2019, 12:10 - 1479
Sony представила новый смартфон (фото)08.10.2019, 11:10 - 2319