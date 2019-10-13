Где в Киеве насчитали более полусотни аварийных жилых домов

В четырех районах Киева насчитывается 54 жилых дома, которые признаны аварийными, и еще 5 – признаны ветхими, в других 6 районах аварийного жилья нет.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

В частности, в Шевченковском районе есть 20 жилых домов коммунальной собственности, которые признаны ветхими и непригодными для проживания, из них один признан остроаварийным. В жилом фонде коммунальной формы собственности района числится 5 домов, которые признаны ветхими.

В Голосеевском районе насчитывается 1 аварийный дом по адресу: ул. Голосеевский, 70, корпус 2. Как отметили в РГА, дом признали аварийным еще в июле 2017 из-за того, что он полуразрушен из-за взрыва, его жителей отселили, само же здание восстановлению не подлежит.

В Подольском районе насчитывается 32 дома, признанных непригодными для проживания, из них два подлежащих реконструкции, а 6 нуждаются в отселении жителей.

В Печерском районе аварийным признан один жилой дом, расположенный по адресу: ул. Васильковская, 17Б.

При этом в КГГА уточнили, что в Оболонском, Святошинском, Соломенском, Днепровском, Дарницком и Деснянском районе нет признанных аварийными домов. В то же время, в Деснянском районе напомнили, что в 2016 году городская администрация приняла решение о начале нового строительства для переселения жителей так называемого дома-убийцы, находящегося по адресу ул. Милютенко, 23А.