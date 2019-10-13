Вступил в силу закон об улучшении инвестклимата в Украине

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Закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по стимулированию инвестиционной деятельности в Украине” вступил в силу 17 октября. В среду, 16 октября, он был опубликован в издании “Голос Украины”.
Целью документа является улучшение инвестиционного климата в Украине. Законом вносятся изменения в ряд законодательных актов, которые содержат устаревшее и неэффективное регулирование. Так, в сфере строительства отменяется обязанность уплаты паевого взноса в развитие инфраструктуры населенного пункта. Он отменяется с 2021 года.
“Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, кроме: пункта 3 раздела I настоящего закона, который вступает в силу через месяц со дня опубликования настоящего закона; пунктов 10-13 раздела I настоящего закона, которые вступают в силу с 1 января 2020 года; подпунктов 1-7 пункта 18 раздела I настоящего закона, которые вступают в силу через пять месяцев со дня опубликования настоящего закона”, – подчеркивается в тексте документа.
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