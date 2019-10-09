Билл Гейтс оказался самым богатым бенефициаром в мировом автопроме

Bloomberg составил рейтинг самых богатых владельцев акций автопроизводителей и автодилеров.

Ранжирование проводилось по величине не автомобильных, а совокупных активов персон.

На первом месте — основатель Microsoft Билл Гейтс: стоимость пакета акций автодилера AutoNation оценивается в $915 млн (что составляет 0,9% от состояния в $105 млрд).

Второй — основатель Oracle Ларри Эллисон. Он является вторым крупнейшим владельцем акций Tesla — стоимость пакета оценивается в $730 млн. (1,3% от состояния в $56 млрд).

Третий — основатель и генеральный директор Tesla Илон Маск, чьи акции оцениваются в $8,3 млрд (37% от состояния в $22 млрд).

Четвертый — строительный магнат Паллонджи Мистри. Он владеет акциями индийской автомобилестроительной компании Tata Motors стоимостью $303 млн (1,5% от состояния в $20 млрд).

Пятая — Сюзанна Клаттен, которая унаследовала от своего отца Герберта Квандта (ему принадлежит честь спасения BMW как независимой компании) акции BMW стоимостью $8,8 млрд (48% от состояния в $18 млрд).