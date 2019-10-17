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Штрафы и зарплаты госслужащих отвяжут от прожиточного минимума

Штрафы и зарплаты госслужащих отвяжут от прожиточного минимума

Зарплаты судей, депутатов и прокуроров хотят отвязать от прожиточного минимума (ПМ). Таким образом они не будут автоматически пересматриваться несколько раз в год вслед за повышением базового государственного соцстандарта. Такие изменения готовят в Министерстве социальной политики Украины.

В целом от прожиточного минимума отвяжут более 150 видов соцвыплат и финансовых показателей.

На данный момент при увеличении прожиточного минимума, что происходит несколько раз в год, автоматически увеличиваются все выплаты, привязанные к нему. Даже там, где такой необходимости нет.

Например, зарплата судьи Верховного Суда 75хПМ = 160 000 грн. После нововведения зарплата автоматически перестанет повышаться. А образовавшиеся излишки могут быть в дальнейшем направлены на соцвыплаты более нуждающимся группам населения.

«Грубо говоря, предлагается перейти на ручное управление. Отделить действительно нуждающихся от всего остального. Ведь идеология прожиточного минимума лежит в социальной выплате, а не в инструменте индексации для налоговой, штрафов, зарплат госслужащих, судей и т.д. Повышение зарплат может быть объективным только за счет разработки KPI. Было бы логично разработать критерии оценки и считать для каждого случая индивидуально», — отметил в беседе с UBR.ua партнер ЮК «Наказ» Арсений Салалайко.

Однако есть и другая сторона медали. По мнению некоторых экспертов, отвязка прожиточного минимума от госвыплат нужна, чтобы не повышать другие важные для незащищенных слоев населения соцвыплаты. Причина проста – госбюджет просто не выдержит автоматического повышения сумм выплат по госпомощи вслед за прожиточным минимумом.

По материалам УБР
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