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Нацкомиссия по тарифам обвиняет ДТЭК Ахметова в блокировке импорта электроэнергии

Нацкомиссия по тарифам обвиняет ДТЭК Ахметова в блокировке импорта электроэнергии

Антимонопольный комитет возбудил дело по признакам нарушения законодательства о защите экономической конкуренции и злоупотреблении монопольным положением “ДТЭК Западэнерго” на рынке электрической энергии в рамках торговой зоны Бурштынского “энергоострова”.

Об этом сообщает пресс-служба НКРЭКУ.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, констатирует, что в течение первых трех месяцев после введения новой модели рынка электрической энергии вырос дефицит предложений электрической энергии на рынках “на сутки вперед” и на “внутрисуточном”.

“По информации участников рынка, отдельные трейдеры, входящие в состав вертикально интегрированных компаний или причастных к их хозяйственной деятельности, используя монопольное положение, своими действиями блокируют возможность импорта электроэнергии из государств – сторон Энергетического Сообщества, в частности со стороны Словакии”, – заявили в НКРЭКУ.

Речь идет о деятельности компании “ДТЭК Западэнерго” и связанных с ней трейдеров в торговой зоне Бурштынского “энергоострова”.

“В результате [такой деятельности] в период с июля по сентябрь 2019 года были выкуплены мощности межгосударственного сечения с украинской стороны, остались свободными мощности со стороны Словакии, а объемы импорта электроэнергии в эту зону со стороны Словакии были незначительными”, – говорится в сообщении регулятора.

По материалам Економічна Правда
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