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"Умные" очки позволят управлять компьютером без помощи рук (фото, видео)

"Умные" очки позволят управлять компьютером без помощи рук (фото, видео)

Компания GWD Bio Intelligence разработала очки под названием HiiDii Glasses, которые помогут управлять курсором с помощью век.

Они реагируют на движения головы и моргания, что позволяют управлять курсором на компьютере.

В оправу HiiDii Glasses вставляется обычное стекло или линзы для коррекции зрения. Главная особенность заключается в скобках очков: акселерометры за правым ухом следят за движением головы пользователя, а сенсоры в носоупорах отслеживают движения кожи, которые возникают от моргания глазами.


Фото: techaeris

Система не будет реагировать на обычные движения век. Однако, если пользователь моргнет медленнее, чем обычно, система будет распознавать это как действие.

Очки HiiDii Glasses могут взаимодействовать с компьютерами и ноутбуками на операционных системах Windows и macOS и с планшетами и телефонами на базе Android.

Одного часа зарядки литий-полимерного акумуляра через USB разъем хватит, чтобы автономность устройства составляла десять часов. Цена такого гаджета составляет $ 69 (≈ ₴ 1700). После завершения кампании, цена составит $ 189 (≈ ₴ 4640).

По материалам Комментарии
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