"Умные" очки позволят управлять компьютером без помощи рук (фото, видео)

Компания GWD Bio Intelligence разработала очки под названием HiiDii Glasses, которые помогут управлять курсором с помощью век.

Они реагируют на движения головы и моргания, что позволяют управлять курсором на компьютере.

В оправу HiiDii Glasses вставляется обычное стекло или линзы для коррекции зрения. Главная особенность заключается в скобках очков: акселерометры за правым ухом следят за движением головы пользователя, а сенсоры в носоупорах отслеживают движения кожи, которые возникают от моргания глазами.



Фото: techaeris

Система не будет реагировать на обычные движения век. Однако, если пользователь моргнет медленнее, чем обычно, система будет распознавать это как действие.

Очки HiiDii Glasses могут взаимодействовать с компьютерами и ноутбуками на операционных системах Windows и macOS и с планшетами и телефонами на базе Android.

Одного часа зарядки литий-полимерного акумуляра через USB разъем хватит, чтобы автономность устройства составляла десять часов. Цена такого гаджета составляет $ 69 (≈ ₴ 1700). После завершения кампании, цена составит $ 189 (≈ ₴ 4640).