По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (39,044 млн и 34,605 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (37 и 36), максимальный курс продажи доллара 25,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 24,68-24,69 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 73 активных заявок по доллару на сумму 73,649 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

25,0000 – 7 777

24,7100 – 25 000

24,7100 – 111 000

24,7100 – 120 000

24,7000 – 37 000

24,7000 – 100 000

24,7000 – 30 000



Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

24,6800 – 3 000

24,7000 – 111 111

24,7000 – 155 555

24,7000 – 111 111

24,7000 – 10 000

24,7000 – 3 000

24,7000 – 6 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 24,7529 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 24,6739 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.