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По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (39,044 млн и 34,605 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (37 и 36), максимальный курс продажи доллара 25,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 24,68-24,69 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 73 активных заявок по доллару на сумму 73,649 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
25,0000 – 7 777
24,7100 – 25 000
24,7100 – 111 000
24,7100 – 120 000
24,7000 – 37 000
24,7000 – 100 000
24,7000 – 30 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
24,6800 – 3 000
24,7000 – 111 111
24,7000 – 155 555
24,7000 – 111 111
24,7000 – 10 000
24,7000 – 3 000
24,7000 – 6 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 24,7529 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 24,6739 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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