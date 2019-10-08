monobank platinum — когда хорошее становится лучшим

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Сегодня monobank представил новый продукт — monobank platinum.
В этом продукте собрано всё самое продвинутое, что есть в современном мире финансовых сервисов.
monobank platinum устанавливает новый стандарт безопасности — это первая карта в Европе, на которую клиент может не наносить чувствительные данные: номер, срок действия и трехзначный код.
А для тех, кто хочет еще сильнее защитить свои финансы, доступна возможность установить динамический трехзначный код.
«Мы взяли два самых высоких ранга от платежных систем Visa Infinite и Mastercard World Elite и написали на них Platinum. Понимаете? Мы взяли Mercedes S-Class, назвали его Volkswagen и продаем по цене самого дешевого Volkswagen», — Олег Гороховский, сооснователь monobank
Этот продукт платный, но тарифы по нему максимально доступные — выпуск 500 грн, обслуживание — 250 грн. Аналоги с похожим наполнением стоят в несколько раз дороже.
Что получает клиент monobank platinum?
Теперь не только черная
Клиент может выбрать между тремя абсолютно новыми дизайнами карт.
Также получит обновленный дизайн приложения, а с картой — уникальный набор наклеек с котом. Карта именная и, конечно, бесконтактная.
Бесплатное снятие наличных за рубежом
Для владельцев карт platinum реализовано бесплатное снятие собственных средств за рубежом до 5 000 грн в месяц, пониженный процент за пользование кредитным лимитом и более выгодный тариф на снятие наличных в счет кредитных средств.
1 счет, 2 карты, ∞ возможностей
monobank сделали платиновые карты на ранге Mastercard World Elite и VISA Infinite, чтобы у клиентов был максимум привилегий и вообще никаких ограничений.
Клиент получает две карты разных платежных систем — пластиковую и виртуальную. Каждая из них дает свои привилегии и скидки.
Консьерж-сервис
Профессиональная команда поддержки monobank совместно с консьерж-сервисом от VISA и Mastercard — незаменимый круглосуточный помощник в решении любых задач.
Комфорт в аэропорту: 80-ый уровень
1. С картой monobank platinum доступен бесплатный доступ ко всем бизнес-залам от Mastercard и Lounge Key в аэропортах 450 городов по всему миру (в Украине — аэропорты Борисполь, Киев, Харьков, Львов).
2. Fast Line — это услуга, которая позволяет быстро проходить все формальности в аэропорту: регистрация на рейс, таможенный паспортный и таможенный контроль.
Услуга доступна в аэропорту Борисполь (терминал D и F):
Мильная программа:
С monobank platinum клиент копит мили, совершая повседневные траты со своей карты.
monobank начисляет 15 миль за каждые 1 000 грн в чеке, оплаченном monobank platinum.
Мили можно потратить на авиабилеты любой компании мира.
Чтобы потратить мили, нужно просто выбрать любую покупку авиабилетов из выписки, пара касаний, и стоимость авиабилета зачисляется обратно на карту.
И это еще не всё!
В отличие от других банков, все сервисы в monobank platinum доступны без ограничений по количеству посещений и требования по тратам.
Карты platinum доступны в бета-режиме на Android уже сегодня, iOS — до конца следующей недели.
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