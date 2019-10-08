monobank platinum — когда хорошее становится лучшим

Сегодня monobank представил новый продукт — monobank platinum.

В этом продукте собрано всё самое продвинутое, что есть в современном мире финансовых сервисов.

monobank platinum устанавливает новый стандарт безопасности — это первая карта в Европе, на которую клиент может не наносить чувствительные данные: номер, срок действия и трехзначный код.

А для тех, кто хочет еще сильнее защитить свои финансы, доступна возможность установить динамический трехзначный код.

«Мы взяли два самых высоких ранга от платежных систем Visa Infinite и Mastercard World Elite и написали на них Platinum. Понимаете? Мы взяли Mercedes S-Class, назвали его Volkswagen и продаем по цене самого дешевого Volkswagen», — Олег Гороховский, сооснователь monobank

Этот продукт платный, но тарифы по нему максимально доступные — выпуск 500 грн, обслуживание — 250 грн. Аналоги с похожим наполнением стоят в несколько раз дороже.

Что получает клиент monobank platinum?

Теперь не только черная

Клиент может выбрать между тремя абсолютно новыми дизайнами карт.

Также получит обновленный дизайн приложения, а с картой — уникальный набор наклеек с котом. Карта именная и, конечно, бесконтактная.

Бесплатное снятие наличных за рубежом

Для владельцев карт platinum реализовано бесплатное снятие собственных средств за рубежом до 5 000 грн в месяц, пониженный процент за пользование кредитным лимитом и более выгодный тариф на снятие наличных в счет кредитных средств.

1 счет, 2 карты, ∞ возможностей

monobank сделали платиновые карты на ранге Mastercard World Elite и VISA Infinite, чтобы у клиентов был максимум привилегий и вообще никаких ограничений.

Клиент получает две карты разных платежных систем — пластиковую и виртуальную. Каждая из них дает свои привилегии и скидки.

Консьерж-сервис

Профессиональная команда поддержки monobank совместно с консьерж-сервисом от VISA и Mastercard — незаменимый круглосуточный помощник в решении любых задач.

Поддержка как по телефону, так и в мессенджере.

Конфиденциальность для каждого клиента.

Никакой бюрократии и формализма.

Просто уважительное общение, когда клиент его инициирует.

Комфорт в аэропорту: 80-ый уровень

1. С картой monobank platinum доступен бесплатный доступ ко всем бизнес-залам от Mastercard и Lounge Key в аэропортах 450 городов по всему миру (в Украине — аэропорты Борисполь, Киев, Харьков, Львов).

Мгновенный доступ в зал ожидания при наличии карты.

Бесплатный кофе и закуски.

Комфортное ожидание рейса (доступ не зависит от класса авиабилета и авиакомпании).

Посещение зала с гостями (гости оплачиваются отдельно).

2. Fast Line — это услуга, которая позволяет быстро проходить все формальности в аэропорту: регистрация на рейс, таможенный паспортный и таможенный контроль.

Услуга доступна в аэропорту Борисполь (терминал D и F):

клиент проходит таможенный и паспортный контроль без очереди на вылет и прилет;

возможность регистрироваться на рейс и сдавайте багаж без очереди при вылете за рубеж.

Мильная программа:

С monobank platinum клиент копит мили, совершая повседневные траты со своей карты.

monobank начисляет 15 миль за каждые 1 000 грн в чеке, оплаченном monobank platinum.

Мили можно потратить на авиабилеты любой компании мира.

Чтобы потратить мили, нужно просто выбрать любую покупку авиабилетов из выписки, пара касаний, и стоимость авиабилета зачисляется обратно на карту.

И это еще не всё!

Страховка для путешественников с покрытием до 1 млн долларов.

-50% на Uber в/из аэропорта Борисполь и Киев с промокодом VISAPREMIUMUA .

. Бесплатная упаковка чемоданов в Борисполе.

Партнерские скидки от платежных систем.

В отличие от других банков, все сервисы в monobank platinum доступны без ограничений по количеству посещений и требования по тратам.

Карты platinum доступны в бета-режиме на Android уже сегодня, iOS — до конца следующей недели.