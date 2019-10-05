Цена аренды земли на аукционах приблизилась к европейской

1 октября 2019 года завершилось действие пилотного проекта по технологии Blockchain, реализацией которого в течение года занималась торговая площадка OpenMarket ГП “СЕТАМ”.

Об этом заявил генеральный директор ГП “СЕТАМ” Виктор Вишнёв во время пресс-конференции на тему “Электронные земельные аукционы на блокчейне: результаты пилотного проекта”.

“Этот проект (по проведению электронных земельных торгов по технологии Blockchain – ред.) продолжался в течение года. Должны были разработать нормативные документы или принять наши предложения о продолжении этих электронных торгов и зафиксировать это на законодательном уровне. Но это не произошло, и с первого октября вернулись обычные оффлайновые торги”, – сказал Вишнёв.

По его словам, в течение года на платформе OpenMarket с использованием технологии Blockchain состоялся 961 успешный электронный земельный аукцион на общую сумму 253 млн грн (при стартовой цене 218,1 млн грн).

Вишнёв также утверждает, что в результате внедрения электронных торгов годовая цена аренды земли в Украине приблизилась к европейской. Больше всего она выросла в Кировоградской (до 7102 грн за 1 га), Полтавской (до 6583 грн), Винницкой (до 6088 грн) Хмельницкой (до 5965 грн) областях.