Украина на треть нарастила экспорт зерна

С начала текущего маркетингового года Украина экспортировала почти 15 млн тонн зерновых культур.

Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.

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Было экспортировано, в частности, почти 10 млн тонн пшеницы (в том числе продовольственной – 7,2 млн тонн, фуражной – 2,5 млн тонн), ячменя – более 2,8 млн тонн, кукурузы – 2,1 млн тонн.

“За аналогичный период прошлого маркетингового года было экспортировано 11 млн тонн зерновых, в частности, 6,6 млн тонн пшеницы (в том числе продовольственной – 3,8 млн тонн и фуражной пшеницы более 2,8 млн тонн), ячменя – 2,2 млн тонн, кукурузы – почти 1,9 млн тонн)”, – отмечают в ведомстве.

Также в рамках текущего маркетингового года было экспортировано 3 млн тонн масличных культур, за аналогичный период прошлого маркетингового года было экспортировано свыше 1,8 млн тонн масличных культур.