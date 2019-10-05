Минфин рассказал, как будут работать новые законы о РРО

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Министерство финансов провело встречу с представителями бизнеса по отдельным аспектам введения законопроекта о РРО (Законопроект № 1053-1 от 06.09.2019).
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
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Основные вопросы:
Новая отчетность по применению РРО законопроектом 1053-1 не вводится. Однако, под «отчетность» в контексте законопроекта подпадают в том числе «фискальные отчетные чеки», так называемые Z-отчеты. И здесь позиция Министерства финансов и ГНС едина и однозначна: штрафов за несоздание фискальных отчетных чеков программными РРО не должно быть, ведь механизм «фискализации» по ним совсем иной.
Впрочем, в концепции программных РРО Z-отчет все же нужен. Им продавец свидетельствует, что все без исключения расчетные операции, которые он совершил в течение рабочего дня (или определенной смены), прошли через программный РРО (в том числе оформленные во время работы в режиме «оффлайн»).
На практике это не будет создавать неудобств или дополнительных обязанностей налогоплательщика, не нужно будет ждать «до ночи», чтобы сформировать отчет. Вся «внутренняя кухня» по обмену информацией между ГНС и налогоплательщиком будет решена настройками работы фискального сервера и техническими требованиями к программным РРО.
Также такие отчеты можно будет сформировать средствами электронного кабинета на основе данных чеков, поступивших на фискальный сервер ГНС.
В законопроекте № 1053-1 контрольная лента для программных РРО предусмотрена только для режима «оффлайн», и она – только электронная. Без этого элемента невозможен контроль за последовательностью чеков, созданных в таком особом режиме работы.
Как и в случае с Z-отчетами, для программных РРО механизм формирования ленты будет выписан в технических требованиях. Более того – он вовсе не потребует дополнительных действий от налогоплательщиков. Опасения относительно штрафов за несоздание «контрольной ленты» на программных РРО излишни, ведь возможность их применения к продавцу – исключена.
Речь идет о штрафе за несоответствие на месте проведения расчетов суммы наличных средств, указанной в дневном отчете, более чем на 10 процентов размера минимальной заработной платы. Ответственность за такое нарушение предусмотрена в действующей редакции Закона о РРО.
Этот штраф ни в коем случае не затронет тех плательщиков, которые будут применять программные РРО, где фискализация проводится на сервере ГНС. Что касается классических РРО, то этот штраф остается в силу специфики регистрации ими расчетных операций.
В Минфине отметили, что требуется техническое решение, которое позволит автоматизировать такое программирование для всех продавцов, в том числе частных предпринимателей (то есть оно должно быть удобным и универсальным). Это общая задача Минфина и ГНС, которая будет выполнена при разработке бесплатного решения для программного РРО.
Ответственность за ошибки в таком программировании для тех, кто не торгует подакцизными товарами, останется на действующем уровне: пять необлагаемых минимумов доходов граждан (85 грн.), Разово, за все выявленные в ходе проверки случаи нарушения.
Специфика ПКТС хорошо известна: в таком аппарате нет «человека-кассира», который мог бы заверить фискальный чек своей электронной подписью, есть некоторые другие важные нюансы. Участники встречи согласились с тем, что законопроект № 1053-1 в предложенной редакции не мешает найти техническое решение для ПКТС, которое даст возможность их операторам оставаться в правовом поле.
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