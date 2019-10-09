0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 25 0

Украина стала тратить больше валюты на бананы

Украина стала тратить больше валюты на бананы

Украина существенно нарастила импорт бананов. За первые восемь месяцев 2019-го мы увеличили закупку фрукта на 14% (до 181,1 тыс. тонн), что стало пятилетним максимумом. Стоимость такого объема фрукта составила $102,3 млн. Тренд на увеличение объемов импорта наблюдался последние пять лет, несмотря на широкое предложение дешевых яблок, сообщила Украинская плодоовощная ассоциация (УПОА).

«Такая ситуация (растущий импорт бананов – ред.) обусловлена многими факторами. Во-первых, банан — уже давно не является какой-то новинкой и экзотикой для украинского потребителя. Сегодня культура потребления данного фрукта в нашей стране уже на достаточно высоком уровне, и не только в свежем виде, но и в качестве наполнителя для домашней выпечки, составляющих йогуртов, салатов и других блюд», – комментирует ситуацию директор по развитию УПОА Екатерина Зверева.

Вместе с тем в ассоциации отмечают, что в ближайшее время в Украине и мире банан может подорожать. Из-за грибкового заболевания TR4 на плантациях в Эквадоре, который является мировым лидером по экспорту культуры. Эксперты полагают, что распространения заболеваний в этой стране отразится и на ценовой ситуации в Украине. Существенное подорожание этих фруктов наблюдается уже последние несколько недель. Например, кое-где закупочные цены на банан увеличились в два раза.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.