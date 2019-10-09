Украина стала тратить больше валюты на бананы

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Украина существенно нарастила импорт бананов. За первые восемь месяцев 2019-го мы увеличили закупку фрукта на 14% (до 181,1 тыс. тонн), что стало пятилетним максимумом. Стоимость такого объема фрукта составила $102,3 млн. Тренд на увеличение объемов импорта наблюдался последние пять лет, несмотря на широкое предложение дешевых яблок, сообщила Украинская плодоовощная ассоциация (УПОА).
«Такая ситуация (растущий импорт бананов – ред.) обусловлена многими факторами. Во-первых, банан — уже давно не является какой-то новинкой и экзотикой для украинского потребителя. Сегодня культура потребления данного фрукта в нашей стране уже на достаточно высоком уровне, и не только в свежем виде, но и в качестве наполнителя для домашней выпечки, составляющих йогуртов, салатов и других блюд», – комментирует ситуацию директор по развитию УПОА Екатерина Зверева.
Вместе с тем в ассоциации отмечают, что в ближайшее время в Украине и мире банан может подорожать. Из-за грибкового заболевания TR4 на плантациях в Эквадоре, который является мировым лидером по экспорту культуры. Эксперты полагают, что распространения заболеваний в этой стране отразится и на ценовой ситуации в Украине. Существенное подорожание этих фруктов наблюдается уже последние несколько недель. Например, кое-где закупочные цены на банан увеличились в два раза.
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