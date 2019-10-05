Украина нарастила импорт бензинов накануне ремонтов на белорусских НПЗ

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В сентябре импорт бензинов в Украину увеличился на 21%, до 122 тысяч тонн, по сравнению с августом.
Об этом enkorr сообщили в “Консалтинговой группе А-95”.
Как отмечается, это максимальный месячный объем поставок бензинов с сентября 2017 года.
Импорт из Беларуси увеличился на 17% (на 13 тыс. т), до 88 тыс. т, по сравнению с августом. Из этого объема 3,5 тыс. т отгрузил Новополоцкий НПЗ, нарастив поставки по сравнению с августом практически вдвое. Остальные 84,5 тыс. т на украинский рынок отправил Мозырский НПЗ.
Поставки бензина Мажейкяйского НПЗ (Литва) в сентябре увеличились на 33%, до максимальных в этом году 33,6 тыс. т.
За 9 месяцев 2019 года импорт бензина сократился на 4% (на 34 тыс. т), до 806 тыс. т, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
По имеющейся информации, рост импорта бензинов в сентябре объясняется решением трейдеров накопить запас ресурса накануне ремонтной кампании на белорусских НПЗ, запланированной на октябрь.
Последние годы плановые ремонты в первую очередь на Мозырском НПЗ сопровождались напряженной ситуацией с бензином на украинском рынке.
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