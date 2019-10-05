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Instagram отключает шпионскую вкладку

Instagram отключает шпионскую вкладку

Всемирно известная социальная сеть Instagram отказалась от наиболее неоднозначной функции, которая позволяла следить за действиями своих подписок.

Сообщается, что сервис начал убирать вкладку “Подписки” в ленте активности, которая доступна при нажатии на значок сердечка. Нескольким ранее данная вкладка состояла из двух разделов: “Вы” и “Подписки”. Благодаря последнему разделу пользователи могли отслеживать все действия в рамках сервиса, которые совершаются теми пользователями, на которых была оформлена подписка. Функция была добавлена в 2011 году и воспринималась многими неодобрительно, поскольку предоставляет подписчикам слишком много информации.

На данный момент многие пользователи перестали пользоваться этой фичей и не осознают, что за ними можно шпионить. Известно, что после обновления приложения Instagram будет доступна только одна кнопка активности, которая будет отслеживать лайки и комментарии самого пользователя. Обновление можно будет установить уже на этой неделе.

По материалам bigmir.net
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