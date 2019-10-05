Instagram отключает шпионскую вкладку

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Всемирно известная социальная сеть Instagram отказалась от наиболее неоднозначной функции, которая позволяла следить за действиями своих подписок.
Сообщается, что сервис начал убирать вкладку “Подписки” в ленте активности, которая доступна при нажатии на значок сердечка. Нескольким ранее данная вкладка состояла из двух разделов: “Вы” и “Подписки”. Благодаря последнему разделу пользователи могли отслеживать все действия в рамках сервиса, которые совершаются теми пользователями, на которых была оформлена подписка. Функция была добавлена в 2011 году и воспринималась многими неодобрительно, поскольку предоставляет подписчикам слишком много информации.
На данный момент многие пользователи перестали пользоваться этой фичей и не осознают, что за ними можно шпионить. Известно, что после обновления приложения Instagram будет доступна только одна кнопка активности, которая будет отслеживать лайки и комментарии самого пользователя. Обновление можно будет установить уже на этой неделе.
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