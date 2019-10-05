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Чистая продажа валюты НБУ на прошлой неделе достигла почти $158 миллионов

Чистая продажа валюты НБУ на прошлой неделе достигла почти $158 миллионов

Национальный банк Украины с 30 сентября по 4 октября выходил на межбанковский валютный рынок как с покупкой, так и с продажей валюты: регулятор продал 200 млн долларов и купил 42,5 млн долл. для пополнения резервов.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

С начала 2019 года НБУ приобрел на валютном рынке 4,199 млрд долл., продал – 448,23 млн долл.

Как сообщал Укринформ, за неделю курс доллара к гривне значительно вырос на всех сегментах валютного рынка на 1,9-3,3%. Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 24,08 грн до 24,61 грн (+2,2%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 24,13/24,43 до 24,74/25,22 (+2,5% / +3,3%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой расширился с 1,2% до 2,0% вследствие более быстрого роста курса продажи по сравнению с покупкой.

По материалам УКРИНФОРМ
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